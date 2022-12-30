Wolff: "De Vries, Red Bull'da yarışmayı hak ediyor"
Mercedes patronu Toto Wolff, Nyck de Vries'ın Red Bull'da yarışmayı hak ettiğini söyledi.
Formula 2 ve Formula E gibi serilerde şampiyonluk ipini göğüsleyen Nyck de Vries, son yıllarda Mercedes'in Formula 1'deki yedek pilotluğunu yapıyordu.
Hollandalı sürücü, başarılarına rağmen istediği koltuğu bir türlü bulamadı fakat Pierre Gasly'nin Alpine'e geçtiği sürecin ardından, AlphaTauri'den teklif aldı.
Mercedes ve özellikle Toto Wolff'un büyük desteğine sahip olan De Vries, bu teklifi kabul etmesinin ardından artık Red Bull bünyesinde yer alacak ve Alman üreticiyle hiçbir bağı kalmayacak.
De Vries, eğer iyi performans sergilerse, gelecekte Red Bull takımına kadar yükselebilir.
Hollandalı sürücüyü yakından tanıyan Mercedes patronu Toto Wolff'un umudu da tam olarak bu yönde.
AlphaTauri'de işler yolunda gitmediği takdirde De Vries'i Mercedes'e geri alıp almayacağı sorulduğunda Wolff Swiatwyscigow gazetesine şöyle yanıt verdi: "Bunu düşünürüm."
"Fakat umarım orada kalır ve AlphaTauri'de başarılı olur."
"Umarım bir gün Red Bull koltuğuna oturacak kadar iyi olur çünkü bunu hak ediyor."
Wolff ayrıca De Vries başarılı olduğu takdirde bunun kendilerini olumsuz etkileyebileceğini çünkü pist üstünde doğrudan rakip olduklarını biliyor.
Takım patronu, "O zaman bunu birer sportmen gibi ele alır ve savaşırız," diye ekledi.
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