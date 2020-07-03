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Formula 1 / Son dakika

Wolff, DAS protestosunun zamanlaması konusunda Red Bull’u “duyarlı” olmaya çağırdı

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Wolff, DAS protestosunun zamanlaması konusunda Red Bull’u “duyarlı” olmaya çağırdı
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
3 Tem 2020 15:30

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Formula 1’in sezon açılışına gölge düşmemesi açısından, DAS sistemini protesto etmeye hazırlanan Red Bull’u “duyarlı” olmaya çağırdı.

Red Bull, Mercedes’in yenilikçi cihazın yasallığı hakkında resmi bir açıklama beklerken, Wolff F1 sezonunun ilk yarışına gölge düşmesi riskine dikkat çekti.

F1’in geri dönüşüne bir anda gölge düşmesinden endişe duyup duymadığı sorulduğunda Wolff, “Tüm takımlar, yarışma konusunda hassas bir durumda olduğumuzun farkında.”

“Bu daha ilk yarış ve bir tarafta, netleştirme istemek adil. Ancak diğer tarafta, pazar günü büyük bir tartışma yaşamak istemediğimizin de farkındayız.”

“Bence Christian (Horner), doğru adımları atacak. Mühendislik yenilikleri hakkında tartışma ve farklı kararlar her zaman Formula 1’in bir parçası oldu ve bu, beklenen bir şey ve bir risk.” ifadelerini kullandı.

Red Bull daha önce, Avustralya’da kullanılması halinde DAS’ı protesto edeceğini açıklamıştı.

 

Horner, bu cihazın yasallığıyla ilgili soruların henüz tam olarak cevaplanmadığını söyledi.

Horner, “Bu çok akıllıca bir sistem. Bunun arkasındaki yaratıcılığı övmeliyim, ancak bizim için asıl soru şu: Bu, temelde gri bir alandaki kurallara uyuyor mu?”

“Açıkçası bu konuda bir netleştirme istiyoruz. Çünkü bu, bu senenin geri kalanında bir etki yaratacak. Bu, gelecek sene için yasaklanan bir şey. Ama asıl soru şu: Bu, bu sene için uygun mu? Gerekli kanallardan bu soruları FIA’ya soracağız.” dedi.

Wolff, Mercedes’in DAS’ın yasallığı konusunda rahat olduğunu ve bu konuda resmi bir protesto olursa savaşmaya da hazır olduğunu söyledi.

Wolff, “Christian’ın düşüncelerine saygı duyuyorum. Netleştirme yapmak her zaman iyidir. Doğru tarafta olduğumuzu düşünüyoruz. FIA ile birçok kez konuştuk.”

“Bu yüzden de aracımıza yerleştirdik, böylece her iki taraf da argümanlarını ortaya koyacak ve sonrasında ne olacağını göreceğiz.” dedi.

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Editör Jonathan Noble

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