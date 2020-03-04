Wolff: "DAS, Mercedes'e iki saniye getirmeyecek"

Mercedes bu yıl direksiyonun açısını ayarlamalarına yardımcı olan bir sistem kullanmaya başlamıştı.

Sezon öncesi testlerinde denenen bu tasarımın tam olarak nasıl bir fayda sağladığı bilinmiyor ancak lastiklerin daha uzun süre hayatta kalmasına yardımcı olacağına inanılıyor. Pirelli'nin analizlerinde de bu durum öne çıktı.

Virajlarda da Mercedes'e yardımcı olması beklenen bu sistemin ne kadar zaman kazandıracağı konusunda büyük bir belirsizlik hakim.

Ancak Toto Wolff çok büyük bir etkisi olmayacağını düşünüyor.

Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte Wolff, “Henüz bu konu hakkında çok fazla açıklama yapmak istemiyoruz, ancak bize 2 saniye getireceğini düşünen birisi varsa yanılıyor."

“Yeni araçtaki pek çok yenilikten sadece birisi. Sonuçta asıl önemli olan paket." dedi.

Eski Minardi test pilotu Matteo Bobbi ise, "Kağıt üzerinde birden fazla faydası olacak gibi duruyor. Bence gördüğümüzden çok daha fazlasını yapabilecek şekilde tasarlanan bir sistem." dedi.