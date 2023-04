Wolff, D’Ambrosio'nun Mercedes'te daha büyük rol alacağını işaret etti

Bahreyn'de Mercedes'in F1 garajında görüntülenen D'Ambrosio, Suudi Arabistan GP'de Mercedes takımıylaydı ve bu sefer ilk defa Mercedes F1 takımının kıyafetlerini giymişti.

Takım tarafından yapılan açıklamada D'Ambrosio'nun genç sürücü programının başına getirildiği duyuruldu. Bu görevi daha önceden, takım patronu olarak Williams'a geçen James Vowles yürütüyordu.

Vowles'un adı gelecekte Wolff'un yerine anılıyordu ancak Vowles, Williams'a geçiş yaptı. Son olarak D'Ambrosio'nun bu rol için hazırlanacağı iddiası gündeme geldi.

Daha önceden F1'de yarışan D'Ambrosio, Formula E'de Venturi'de takım patronluğu yaptı ve Wolff'un eşi Susie Wolff ile yakın çalışma yürüttü.

D'Ambrosio hakkında konuşan Wolff, "Son senelerde bunu çok iyi bir şekilde yürüten Gwen ile çok yakın bir ilişki içerisinde genç sürücü programına bakıyor."

"Gwen'in ekibiyle, go-kartların ilk aşamalarından itibaren temel motor sporlarına bakıyoruz ve burası Gwen'in çok aktif olduğu yer ve James'le çalışan kişi oydu."

"Ve şimdi Brackley bünyesinde bunu devralan Jerome oldu. O, gelişmelere bakıyor ve James'in strateji çalışmasının ötesinde yaptıklarıyla ilgili pek çok alan var. Bu yüzden Jerome'un organizasyonda büyüdüğünü görüyorum ama bu aşamada bu onun alanı bu kadar." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, in the Team Principals Press Conference

Photo by: Motorsport Images