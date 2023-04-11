Wolff, D’Ambrosio'nun Mercedes'te daha büyük rol alacağını işaret etti

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Bahreyn'de Mercedes'in F1 garajında görüntülenen D'Ambrosio, Suudi Arabistan GP'de Mercedes takımıylaydı ve bu sefer ilk defa Mercedes F1 takımının kıyafetlerini giymişti.

Takım tarafından yapılan açıklamada D'Ambrosio'nun genç sürücü programının başına getirildiği duyuruldu. Bu görevi daha önceden, takım patronu olarak Williams'a geçen James Vowles yürütüyordu.

Vowles'un adı gelecekte Wolff'un yerine anılıyordu ancak Vowles, Williams'a geçiş yaptı. Son olarak D'Ambrosio'nun bu rol için hazırlanacağı iddiası gündeme geldi.

Daha önceden F1'de yarışan D'Ambrosio, Formula E'de Venturi'de takım patronluğu yaptı ve Wolff'un eşi Susie Wolff ile yakın çalışma yürüttü.

D'Ambrosio hakkında konuşan Wolff, "Son senelerde bunu çok iyi bir şekilde yürüten Gwen ile çok yakın bir ilişki içerisinde genç sürücü programına bakıyor."

"Gwen'in ekibiyle, go-kartların ilk aşamalarından itibaren temel motor sporlarına bakıyoruz ve burası Gwen'in çok aktif olduğu yer ve James'le çalışan kişi oydu."

"Ve şimdi Brackley bünyesinde bunu devralan Jerome oldu. O, gelişmelere bakıyor ve James'in strateji çalışmasının ötesinde yaptıklarıyla ilgili pek çok alan var. Bu yüzden Jerome'un organizasyonda büyüdüğünü görüyorum ama bu aşamada bu onun alanı bu kadar." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, in the Team Principals Press Conference Photo by: Motorsport Images

Wolff, D'Ambrosio'yu yönetmeyi, her ikisi de F1'e giriş yapmadan önce de değerlendirdiğini açığa çıkardı.

Wolff, "Jerome'yi uzun zamandır tanıyorum. Geçmişte Renault Sürücü Gelişim Programı'nda yer aldığı dönemde onun menajeri olmayı düşünmüştüm."

"Yani 15-20 sene önceydi. O, programdan dışarı çıkarıldığında yine baktık. Yani onu bir pilot olarak zaten tanıyordum ancak insani açıdan ya da menajerlik açısından hiç böyle bir şansım olmamıştı."

"Ve bence Susie ona kokpitten çıkıp bir yönetici rolüne geçme seçeneği sunduğunda, o buna iki eliyle sarıldı ve oldukça rekabetçi bir ikili oldular. Jerome bir yıl daha yönetti ve Formula E Şampiyonasında ikinci oldu."

"Bence o, çok yüksek seviyede bir yarış pilotu olmanın bilgi birikimine sahip. O bir go-kart dünya şampiyonuydu. F1 pilotu oldu ve diğer tarafta menajerlik becerilerine sahip."

"Bunun onu nereye götüreceği bir soru ancak bugün bunu cevaplamak için çok erken. O sadece sürücü geliştirme bölümüne ve idari işlevlere giriyor. Ve bunun nereye varacağını göreceğiz." dedi.

Yardımcı editör: Matt Kew