Wolff:" Dalgalanmayı çözmemiz hemen kazanmaya başlayacağımız anlamına gelmiyor"

Beyond the Grid podcast'ine konuşan Wolff, "Ben her zaman bardağın boş tarafına bakan biriyim ve riskleri görüyorum."

"Sezona mantıklı bir şekilde yaklaşırsak Red Bull'un sezon boyunca dominant olduğunu görüyoruz, aksi takdirde 15'ten fazla yarış kazanamazlardı, sezon biterken dahi kazanıyorlardı."

"Dolayısıyla onlarınkinden ve Ferrari'ninkinden daha dik bir gelişim eğrisi tutturmak hiç kolay olmayacak, yine de takıma inanıyorum."

"Temel sorunumuz yere basma kuvveti eksikliği değil, aracın yere basma kuvvetinden faydalanmamıı engelleyen birtakım dış faktörler."

"Tüm öğrendiklerimizi takımın sahip olduğu değerlerle ve suçlamama kültürüyle birleştirebileceğimizi ve gelecek yıl daha güçlü bir şekilde geri döneceğimizi, hatta şampiyonluk mücadelesi vereceğimizi düşünüyorum. Peki bu kesin mi? Kesinlikle hayır."

Dalgalanma sorununu çözdüklerini bir kez daha dile getiren Wolff, bunun bir anda kazanmaya başlayacakları anlamına gelmediğini de belirtti.

Wolff, "Dalgalanmaya sebep olan sorunları çözdüğümüze inanıyoruz, ancak bunun için sadece 2022 aracını kullanmadık."

"Bu yüzden gelecek yılın daha kolay geçeceğine inanıyoruz. Aracın mimarisini ve düzenini biraz değiştireceğiz, bu da bize doğru yolu gösterecektir."

"Ancak bazen bir sorunu ortaya çıkarırsınız ve sonra altında başka bir sorun olduğunu fark edersiniz, bu yüzden alçakgönüllü olmalı ve bu yüzden hemen kazanmaya başlayacağımızı düşünmemeliyiz."

Geçen sezon sürekli gelişen ve düzenli podyum elde eden takım, Brezilya galibiyeti de dahil olmak üzere tam 17 kez podyuma çıktı.

Yine de bu sonuçların kendisini memnun etmediğini belirten Wolff, "Beynimiz başarısızlık durumunda kendini korumayı başarıyor, bu sayede sıkıntılarla başa çıkarak kendimizi dünyanın her yerinde toplu olarak kendi vasatlığımızdan koruyoruz."

"Böylece bir noktadan sonra olumlu yönleri görmeye başlıyorsunuz, yarış temposunun ne kadar iyi olduğunu ve aracın hiç dayanıklılık sorunu yaşamadığını fark ediyorsunuz."

"Ama saklanacak bir şey yok, kronometre asla yalan söylemez. İkinci, üçüncü veya dördüncü olmanız farketmez, hepsi kazanamadığınız anlamına geliyor. En büyük amacımız yeniden kazanmak." dedi.