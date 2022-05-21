Wolff: "Dalgalanmayı çözen Mercedes, rakiplerini yakalamaya başlayabilir"

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Sezona dalgalanma sorunları nedeniyle kötü bir başlangıç yapan Mercedes, zemin etkili aracını şu ana kadar istediği yükseklikte kullanamıyordu.

Hem düzlükte hem de virajlarda yaşanan zıplama sorunu nedeniyle Mercedes, bu sorunu çözene kadar performans gelişimine de tam olarak odaklanamadı. Bu yüzden takım ilk 5 yarışta pek ilerleme kaydedemedi.

Mercedes, bu hafta sonu için dalgalanma sorununu çözecek bazı güncellemeler getirdi ve bu güncellemeler şu ana kadar beklenen etkiyi göstermiş gibi görünüyor.

Cuma günkü antrenmanlardan itibaren Mercedes pilotları dalgalanma sorunu pek yaşanmadı ve Wolff da bu sorunu aştıklarını doğruladı.

Sıralamaların ardından Sky Sports'a konuşan Wolff, "Evet, artık bu sorunu anlamış bulunuyoruz. Tabanın sallanmasıyla oluşan bir aerodinamik etkiydi ve bilimsel açıdan bir sonuca varmak zordu. Ancak (teknik patron) Mike Elliot'un ve (aerodinamik şefi) Jarrod Murphy'nin etrafındaki ekip bunu başardı. Bu harika bir şey." dedi.

Mercedes, sıralamalarda pole pozisyonunun 0.6 sn gerisinde kalsa da, Wolff bundan böyle farkı kapatmaya başlayacaklarından emin olduğunu söyledi. Dalgalanmanın çözülmesiyle takım artık tamamen hızlanmaya odaklanabilecek.

Wolff, "Diğer takımlar araçlarını geliştirmeye devam ederken, biz zıplama sorununu bulmaya çalışırken biraz duraklamış durumdaydık."

"Böylece dalgalanmanın artık gitmesiyle düzenli gelişime başlar başlamaz, lastikleri daha iyi anlar anlamaz yakalamaya başlayacağız."

"Barselona'da sağlam bir adım attığımızı düşünüyorum. Beklentilerinizi gerçekçi seviyede tutmaya çalışıyorsunuz. Bugün için alabileceğimiz en iyi sonuçları aldık." dedi.