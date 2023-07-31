Wolff: "Dalgalanmanın geri dönmesi sinir bozucu"

Spa-Francorchamps'a yeni bir sidepod ve güncellenmiş bir tabanla gelen Mercedes, bir kez daha istediğini alamadı ve en iyi üçüncü takım olmaktan kurtulamadı.

Dahası, güncellemelerin ardından dalgalanma sorunu da uzun süre sonra geri döndü.

Sorunun yeniden ortaya çıkmasından ötürü hayal kırıklığına uğrayan Toto Wolff, hafta sonlarının ciddi anlamda etkilendiğini düşünüyor.

Wolff, "Hafta sonu boyunca bizi olumsuz etkileyen ana faktör dalgalanma oldu, araç her düzlükte tam anlamıyla zıplıyordu."

"Lewis'in Blanchimont'ta gaz kesmek zorunda kaldığı anlar oldu ki normalde burası kolay bir düzlük."

"Uzun lafın kısası; düzlüklerde zıplıyoruz, frenlemede lastikleri aşırı ısıtıyoruz, böyle bir kısır döngüdeyiz."

"Yaz arası öncesi böyle bir manzarayla karşılaşmak sinir bozucu, ancak önümüzdeki birkaç gün boyunca verilere bakarak daha fazla şey öğrenmemiz gerek."

Zıplamanın neden geri döndüğünü henüz bilmeyen Wolff, son güncellemelerden şüphelense bile doğru yoldan gittiklerinde ısrarcı.

Wolff "Durumu analiz etmeliyiz, diğer yandan da aracı geliştirmek için çok çalışıyoruz. Başta aero departmanı olmak üzere herkese şapka çıkartmamız gerek."

"Dalgalanmamızın nedeni yeni taban olabilir, bunu görmek için verilere bakmamız gerek."

"Yine de halen doğru yoldan gittiğimize inanıyorum." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images