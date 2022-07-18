Wolff: "Dalgalanma sorunu tamamen çözülemedi"

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Mercedes, yeni araçlara geçilmesinin ardından dalgalanma problemini en çok yaşayan takım oldu ve bu durum bazı yarışlarda çok ciddi bir hal aldı.

Son yarışlarda bu problemi büyük oranda ortadan kaldıran Mercedes, Silverstone'da galibiyet alabilecek tempoda görünüyordu.

Mercedes patronu Toto Wolff, Avusturya GP sonrasında yaptığı açıklamada, hız anlamında iyi bir seviyede olduklarını ve gelişmeye devam ettiklerini söyledi.

Wolff şöyle dedi: "Son birkaç ayda ön tarafla olan farkı büyük oranda kapattık ve artık sadece birkaç ondalık gerideyiz."

"Artık yaşadığımız sorunların nedenlerini daha iyi oluyoruz fakat şimdiye kadar üçüncü veya dördüncü sıranın ötesine geçemedik."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Avusturya'da hızlı olmayı beklemiyorduk çünkü pistin doğası bize uymuyor ve geçmişte burada hep zorlandık. Sonuçlar da görüldüğü üzere buna karşılık geliyor."

"Diğer yandan elbette öndekilerle aradaki farkı kademeli olarak azaltmaya devam etmemiz lazım."

Dalgalanma sorununun tamamen çözülüp çözülmediği sorusuna Wolff, "Sorun tamamen çözülmüş değil. Monako veya Bakü'de tekrar yarışmamız gerekse, belki yeniden bu sorunu yaşardık. Fakat ilerleme kaydettik."

"Fransa'da herhangi bir zorluk yaşamayı beklemiyoruz. Asfalt düzgün. Bir bakıma Silverstone ile kıyaslanabilir. Ayrıca hızlı virajlar da var. Kağıt üstünde orada iyi olmalıyız." dedi.

Wolff, takım içerisindeki ruh halinin de gayet iyi olduğuna vurgu yaptı.

"Bence fena değil çünkü aradaki farkı kapatmaya başladığımızı görüyoruz, ki bu çok önemli. Uzun zamandır öngörülen bir noktadayız. Üstü üste sekiz şampiyonluğun ardından bu seri bir noktada kesintiye uğratacaktı. Fakat bu kesintinin çok kısa olmasını istiyoruz, uzamasına izin vermemliyiz."