Formula 1 Las Vegas GP

Wolff: “Daha uzun yıllar burada kalacağım”

Mercedes’i 2026’da yeniden zirveye taşıyan Toto Wolff, padoktaki diğer takımlardan hiçbir teklifi almadığını açıkladı ve 2036 yılına uzanan uzun vadeli planlarını paylaştı.

Rahaan Mazumder Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 27 Kas 2026 14:50

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Wolff, diğer takımlardan hiç teklif almadığını söyledi: “beni Mercedes'ten koparamayacaklarını biliyorlar”

Mercedes’i 2026’da yeniden zirveye taşıyan Toto Wolff, padoktaki diğer takımlardan hiçbir teklifi almadığını açıkladı ve 2036 yılına uzanan uzun vadeli planlarını paylaştı.

Mercedes F1 takımının üçte bir hissesine sahip olan ve takıma 2026 sezonunda dünya şampiyonluğuna ulaşan yolda liderlik eden Toto Wolff, toplamda 17 pilotlar ve takımlar şampiyonluğuna ulaşarak eski McLaren patronu Ron Dennis’in rekoruna ortak oldu.

Elde ettiği bu tarihi başarıya rağmen rakiplerinden tek bir teklif dahi almadığını belirten 54 yaşındaki Avusturyalı yönetici, Alman BILD gazetesine verdiği özel röportajda bunun nedenini açıladı.

Geleceğe yönelik beş yıllık planı sorulduğunda çok daha uzun vadeli düşündüğünü söyleyen Wolff, 2036 yılında da takımın başında olma ihtimaline açık kapı bıraktı.

Toto Wolff, Mercedes

Photo by: Eric Le Galliot

Ancak 24 yarışlık yoğun takvim nedeniyle ilerleyen yıllarda görev tanımının değişeileceğini ve tüm yarışlara katılmak yerine daha çok yönetim kurulu başkanı rolünü üstlenebileceğini ifade etti: "Diğer takımlardan hiç teklif almıyorum. İnanılmaz, değil mi?”

“Ama insanlar muhtemelen artık beni Mercedes'ten koparamayacaklarını biliyor. Ben çok uzun vadeli planlar yapıyorum.”

“Benim için 'yakın gelecek' 10 yıl sonrası demek. Takımın 10 yıl sonra da başarılı olmaya devam edebilmesi için kararları şimdiden düşünmem, hatta almam gerekiyor.”

“Sağlıklı kalırsam ve bu iş bana hala sıradan bir mesai gibi gelmezse daha uzun yıllar burada kalacağım. Belki o zaman 24 yarış yerine sadece 18 yarışa giderim ve medyada daha az görünürüm.”

“Rolümü biraz bölüp daha çok yönetim kurulu başkanı gibi hareket etmek isteyebilirim. Ama dediğim gibi, bunun gerçekleşmesi için önce sağlığımı korumam gerekiyor."

Photos from Qatar GP - Thursday





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe





Katar GP - Perşembe

Formula 1

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