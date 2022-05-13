Wolff: "Daha iyi bir pilot kadrosu isteyemezdim"

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Kariyerinin ilk üç senesini Williams'ta tecrübe kazanıp kendini kanıtlayarak geçiren George Russell, 2021 sezonunun ardından Williams'ta ayrıldı ve 5 sezondur takımda bulunan Valtteri Bottas'ın yerini alarak Mercedes koltuğuna oturdu.

Russell alt serilerde yarıştığı zamanlardan bu yana Mercedes bünyesinde bulunuyor, hatta takımla ilk yarışına 2020 Sakhir GP'sinde Covid-19'a yakalanan Lewis Hamilton'a vekaleten çıkmıştı.

Toto Wolff'a göre Russell'ın kademeli bir şekilde spora ve takıma entegrasyonu, genç İngiliz pilotun Hamilton'a takım arkadaşı olmaya kendini hazırlamasında büyük rol oynuyor.

Wolff, "Russell takıma çok iyi entegre oldu, sanki hep buradaymış gibi. Pilot kadromuzdan, kurdukları bağlantıdan ve birbirlerine saygılı olmalarından ötürü mutluyum." dedi.

Russell ve Hamilton'ın ilk ciddi pist üstü mücadelesi geçtiğimiz hafta sonu Miami GP'sinde gerçekleşti. Son turlarda taze lastiklere sahip Russell, takım arkadaşını geçmek için atak yaptı, fakat Hamilton 11. virajda yerini geri almayı başardı.

Sonrasında bir atak daha yapan ve bu kez takım arkadaşını geçmeyi başaran Russell, gerilerden başladığı yarışı beşinci sırada tamamladı. Wolff, ikilinin mücadele esnasında birbirlerine olan yaklaşımını takdir ediyor.

Wolff, "Birbirleriyle yarışırlarken bile hırslanabiliyorlar, bilirsiniz... 'Sana herhangi bir boşluk bırakmayacağım, başka bir yol bulacağım, sonra pozisyonu geri vereceğim' gibi düşünüyorlar. Bence bu takım arkadaşlarının birbirleriyle nasıl yarışmaları gerektiğidir. Sorun değil. Bu durumu nasıl çözdüklerinden memnunum." dedi.

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Mercedes, takıma büyük sıkıntı yaşatan dalgalanma sorununu çözmek için mücadele verirken, şu ana dek Russell özellikle yere basma gücü eksiğinden muzdarip W13 ile Hamilton'a göre daha iyi baş ediyor gibi görünmekte.

Bu puan durumuna da yansımakta, nitekim Russell şampiyonada takım arkadaşının 23 puan önünde bulunuyor.

Wolff, Russell'ın analitik yaklaşımından etkilendiğini ve bu yaklaşımın hem kendi, hem de Hamilton'ın sezonunun daha iyi gitmesine yardımcı olabileceğine güvendiğini söyledi.

Avusturyalı, "George'un hem F3'ü, hem de F2'yi çaylak sezonunda kazandığına baktığımızda zaten onun çok iyi olduğunu biliyorduk."

"Açıkçası sonrasında Williams okulu üzerine düşeni yaptı, bu yüzden onun daha iyi olacağından hiçbir zaman şüphemiz olmadı, şu anda yaptıkları ortada."

"Yaklaşımını çok beğeniyorum. Çok mantıklı, ister 2. antrenmanları zirvede tamamlasın, ister 11. olsun, mesele sadece makul olanı uygulamak ve aracı daha hızlı yapmaya çalışmakla ilgili."

"Lewis ve George'u birlikte çalışırken görmek hoşuma gidiyor, her ikisi de oldukça yüksek bir seviyede. Bu bizi takımlar şampiyonasında iyi bir konuma getiriyor, dolayısıyla daha iyi bir eşleşme isteyemezdim." dedi.