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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Wolff: "Cuma günkü kazaların ardından Mercedes garajı, Lego aracı dağılmış gibiydi"

Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff, Avusturya GP sıralamalarında pilotları Lewis Hamilton ve George Russell'ın kaza yapmalarının ardından garajın Lego parçalarıyla dolmuş gibi göründüğünü söyledi.

Matt Kew
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Wolff: "Cuma günkü kazaların ardından Mercedes garajı, Lego aracı dağılmış gibiydi"
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Cuma günü gerçekleştirilen sıralamaların 3. bölümü Mercedes pilotlarının yaptıkları kazalar nedeniyle iki defa kırmızı bayraklarla durduruldu.

Bu kaza sonrasında her iki araca yeni taban eklenirken vites kutuları kontrol edildi. Russell'ın ayrıca yeni bir arka kanat kullanması gerekti.

Wolff, "Dün akşamın ilk saatlerinde garaj, sanki birisi yere Lego aracı düşürmüş gibiydi." dedi ve araçları hazır hale getiren mekanikerleri övdü.

Wolff, arkalarda mücadele etmelerindense pole pozisyonu için mücadele edebilecekleri bir araca sahip olup kaza yapmalarını tercih edeceğini söyledi.

Wolff, Rekabetçi bir araca sahiptik. Son birkaç virajda Lewis, en hızlı isimdi."

"Pole pozisyonu için mücadele edebilir miydik? Emin değilim ancak aracımızın daha önce pek de iyi olmadığı bir pistte belki öndekilerin 0.1 ya da 0.15 sn gerisinde kalırdık. Bu bir ilerleme." 

"Pilotlarımızın Sabit Eddie gibi sürüp 8. olmalarındansa, iki aracımızın pole pozisyonu mücadelesi verirken duvara vurmalarını tercih ederim." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Wolff, kazalarda pilotların virajlara aşırı hız taşımalarının etkili olduğunu düşünüyor.

Wolff, "Aracı sürmek hâlâ çok zor ancak şu anda ön sıralar için mücadele edebiliyoruz. Pilotlarımızın atak yapabildiklerini gördüğüm için gerçekten mutluyum."

"Lewis bir önceki virajda 10 km/s daha hızlıydı ve 6. virajı dönebildi. Ancak 7. virajı 10 km/s daha hızlıyken dönemedi."

"Aynısı George için de geçerli. Bunu delta sürelerinde gördü."  dedi.

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