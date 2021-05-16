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Formula 1 / Monako GP Haberler

Wolff: "Cowell, F1'de kalmak istese Mercedes'te kalırdı"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes takım patronu Toto Wolff, eski Mercedes motor şefi Andy Cowell'ın Red Bull'a katılmayacağını doğruladı.

Wolff: "Cowell, F1'de kalmak istese Mercedes'te kalırdı"

Eski Mercedes motor şefi Andy Cowell, 2020 yılında "yeni zorluklar" peşinden gitmek amacıyla Mercedes'ten ayrıldı ve o günden bu yana ismi hem Ferrari hem de Red Bull ile anıldı.

Ferrari anlaşması gerçekleşmedi ve bu kez adı kendi güç ünitesi departmanını kuran Red Bull ile anılıyor.

Red Bull takım patronu Christian Horner, Mercedes'in turbo hibrit motorlar dönemine damga vurmasını sağlayan motoru tasarlayan Cowell'la ilgilendiklerini, ancak İngiliz mühendisin buna sıcak bakmadığını söylemişti.

Mercedes patronu Toto Wolff da Cowell'ın Formula 1 dışındaki projelerle ilgilendiğini söyledi.

RacingNews365'e konuşan Wolff, "Andy ile düzenli olarak iletişimdeyim."

"Tanınırlığının sadece Formula 1 aktiviteleriyle sınırlı kalmaması için başka şeyler de yapmak istiyor."

"Andy'nin teknoloji ve sürdürülebilirlikle ilgili ilginç fikirleri var. Aynı zamanda bize her zaman 'Formula 'de çalışmaya devam etmek isteseydim, Mercedes'te kalırdım' dedi." açıklamasını yaptı.

Red Bull takım patronu Christian Horner geçtiğimiz ay, "Andy inanılmaz yetenekli bir mühendis ve bence Formula 1'de elde ettikleri zaten kendi kendini anlatıyor."

"Fakat Andy, diğer faaliyetlere ve diğer girişimlere odaklanmak istiyor. Bu noktadaki önceliği bu." demişti.

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Mercedes, Bottas'ın Hamilton'a neden daha erken yol vermediğini açıkladı

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Mercedes, Bottas'ın Hamilton'a neden daha erken yol vermediğini açıkladı
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Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP Biletler
Editör Kemal Şengül

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