Hamilton'ın 6. şampiyonluğunu kazanmasıyla, Mercedes 2014'ten bu yana kesintisiz 6. pilotlar ve takımlar şampiyonluğunu garantilemiş oldu. Toto Wolff, tüm bu şampiyonluklarla Formula 1'de ilk defa bunu başaran - art arda 6 pilotlar ve takımlar şampiyonluğu - ilk takım patronu oldu.

Yarışın ardından konuşan Wolff, "Çok gururluyum. Tüm fabrikalarda bu başarılara katkı sağlayan herkes için çok gururluyum. Arka planda çok fazla çalışma yapılıyor. Bir pilotunuzun yarışı, diğerinin ise şampiyonayı kazandığı durumlardan daha iyi bir şey yaşayamazsınız."

"Biraz sınırdaydık ancak şampiyonluk açısından son yarıştı, bu yüzden düşüncelerimizde esnek olmak zorundaydık. Lewis bir tur daha atabileceğini düşündü ve strateji şefi onu bir tur daha pistte tuttu. Bu yardımcı olmuş olabilir."

"Singapur'da stratejilerin iki pilottan birisine avantaj sağlayabileceğini görmüştük. Bugün bir pit stop ile iki pit stopun ne kadar yakın olduğunu gördünüz. Onların yarışmalarına izin vermeye karar verdik ve gelecek sene bunu devam ettireceğimizi düşünüyorum." dedi.

Hamilton için özel olarak konuşan Wolff, "O hâlâ çok motive ve her bir yarışı kazanmak istediğini görüyorsunuz. Öyle olduğu sürece daha fazlasını alabilir."

"Ona iyi bir araç sunmalıyız. Şahsen onun için bir sınırın olduğunu düşünmüyorum." dedi.