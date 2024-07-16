Wolff: "Çok çalışırsak 2026 araçlarındaki hız sorununun üstesinden gelebiliriz"

Formula 1, 2026 sezonu için yeni bir kural dönemine geçecek ve devrim niteliğindeki yeni motor ve şasi düzenlemeleri gelecek.

2026 düzenlemeleri için önemli bir faktör, şasi kurallarının motor düzenlemelerinden çok sonra ortaya çıkmış olması ve yeni kuralların ana odağının 2014'te hibrit motorların piyasaya sürülmesinden bu yana ilk kez çok farklı bir güç ünitesini tanıtmak olması.

Hibrit yardımcılara sahip 1.6 litrelik bir V6 muhafaza edilirken, içten yanmalı motor tarafından üretilen gücün elektrik çıkışına oranı 50/50 olarak değiştirildi. Tamamen sürdürülebilir yakıtlara geçişin yanı sıra, güç ünitesi kural değişiklikleri Audi ve Honda'yı motor üreticisi olarak taahhütte bulunmaya çekerken, Red Bull Powertrains de Ferrari, Mercedes ve Renault'ya katıldı.

Ancak 2024/2025 yönetmeliklerine göre üretilmiş bir araca yerleştirilen yeni motorlar, tur zamanı süresinde önemli bir düşüşe neden olacağından, şasi kuralları üzerinde de önemli çalışmalar yapılması gerekti.

Bu amaçla 2026 araçları yeni güç ünitelerinin enerjiyi etkili bir şekilde dağıtabilmesini ve toplayabilmesini sağlamak için gelen ön ve arka kanatlar için aktif aerodinamik ile aerodinamik sürtünmeyi azaltmaya büyük bir odaklanmaya sahip olacak.

Geçtiğimiz yıl Red Bull takım patronu Christian Horner, F1'in 'Frankenstein araçlarla' yarışacağına dair korkularını açıklamıştı. Bu korkular düzenlemeler gerçeğe dönüştükçe biraz dağılmış olsa da, herhangi bir takımın düzenlemelerin ilk yılında dominasyon elde edip öyle devam edeceğine dair endişeler sona ermedi.

Performans hakkında ise FIA'dan Nikolas Tombazis 2026 araçlarının mevcut araçlardan sadece biraz daha yavaş olacağına inanıyor.

Mercedes takım patronu Wolff de bu konu hakkındaki düşüncelerini belirtmekten çekinmedi.

Avusturyalı yayın kuruluşu ORF 'a konuşan ve Motorsport.com'un Almanya edisyonu tarafından alıntı yapılan Wolff: "Mevcut düzenlemeleri uygulayacak olsaydınız, hız kesinlikle çok düşük olurdu."

"Çok gelişmiş bir motor konseptinin devreye girmesi, devrim niteliğindeki şasi düzenlemelerinin gerekli olduğu anlamına geliyor: Gücümüzün tükenmemesi için, düzlüklerde mümkün olduğunca az sürtünmeye sahip, ancak virajlarda yeterli yere basma kuvvetine sahip araçlara sahip olmalıyız."

"Şu anda sahip olduğumuz şey çok yavaş. Bazen on saniyeye kadar daha yavaş turlarımız oluyor."

George Russell, Mercedes F1 W15, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, at the start Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Buna rağmen Wolff, her takımdaki her mühendisin çalışmaya devam etmesi halinde tur süresindeki açığın hızla kapatılacağına inanıyor.

"Formula 1 her zaman inovasyonlar için kuluçka makinesi olmuştur. Mühendislerin ortaya koyacakları ve değiştirmemiz gereken şasi düzenlemeleriyle, araçların kesinlikle yeniden hızlı hale geleceğine inanıyorum."

Yeni düzenlemelerin odak noktasının daha verimli güç üniteleri sunmak olduğu göz önüne alındığında, Tombazis geçtiğimiz günlerde yeni güç üniteleri piyasaya sürüldüğünde mevcut şasi düzenlemelerini kullanmaya devam etmenin neden mümkün olmadığını açıkladı.

Tombazis, Beyond the Grid podcast'inde Tom Clarkson'a verdiği demeçte, "Bu çok iyi bir fikir olmazdı çünkü maksimum güç ne kadar artarsa artsın büyük bir kısmı elektrikli olduğu için bunun sürekliliği sağlanamaz."

"Bu nedenle, düzlüklerin sonuna doğru daha düşük aerodinamik sürtünmeye sahip araçlara ihtiyacımız var."

"Mevcut nesil araçların sürtünme direnci biraz fazla yüksek ve bu nedenle düzlüklerin sonuna doğru hızlarında bir miktar düşüş yaşayacaklar."

"Yeni araçlar için bu sorunu çözdüğümüze inanıyoruz." şeklinde konuştu.

F1 2026 yönetmelikleri araç tasarımını motorun etrafında çalışmaya zorluyor. Wolff, güç üretimi tarafında farklı bir oranın bazı baş ağrılarını hafifletebileceğini kabul etti - özellikle de spor zaten tamamen sürdürülebilir yakıtlarla çalışacağı için.

"Belki biraz daha az batarya ve daha fazla içten yanmalı motor kullanabilirdik, çünkü zaten %100 biyoyakıt kullanıyoruz. Ama sanırım o gemi çoktan kalktı."

Yeni düzenlemeler karmaşık olsa da, rekabeti arttırmak amacıyla daha küçük ve yaklaşık 30 kilogram daha hafif bir şasi olacak. Azalan yere basma kuvveti nedeniyle virajlardaki performansı telafi etmek için aktif aerodinamiklerden yararlanacak.