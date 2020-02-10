Wolff, Çin GP'nin iptal edilmemesini umuyor

Çin'de ortaya çıkan yeni koronavirüsten ötürü hayatını kaybedenlerin sayısı 950'yi geçti. Bu, koronavirüsten ölenlerin sayısının, 2002'de görülen SARS salgınından ölenlerin sayısını geçtiği anlamına geliyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs, yaklaşık 30 ülke ve bölgeye yayılmış durumda.

Durum böyle olunca, Çin Grand Prix'sinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda pek çok soru işareti bulunuyor.

Yarışın iptal edilmesi ya da ertelenmesine neredeyse kesin gözüyle bakılırken, Mercedes F1'in patronu Wolff, yarışın iptal edilmesini istemediğini söyledi.

Wolff, “Çin Grand Prix'sinden üç hafta önce Formula E yarışının yapılması gerekiyordu, ancak bu geçen hafta iptal edildi."

"Umarım Çin'deki yarış devam eder. Bugünkü lansmandan sonra, parmak izi gibi şeyler vermek için Çin elçiliğine gitmem gerekiyor."

"Şu noktada her şey Çin'e gideceğimizi gösteriyor. Bu olmazsa üzülürüm. Geçen yıl tüm biletler satılmıştı."

"Çin, taraftarların Formula 1'e olan ilgisinin arttığı çok büyük bir pazar."

"Yarıştan bir hafta önce Şanghay'da pek çok ilginç şey oluyor ve yarışın iptali, taraftarlar ve takımlar için çok iyi olmayacak."

"Ama asıl önemli olan sağlık." dedi.