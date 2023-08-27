Wolff: "Checo'nun sıralamalarda bu kadar geride kalması tuhaf"
Mercedes takım patronu Toto Wolff'e göre Sergio Perez'in sıralama turlarında Max Verstappen'in bu kadar geride kalmasının altında bir tuhaflık var.
Zandvoort'ta kötü bir sıralama seansı geçiren ve Q1'de elenme riskinden 13. olarak kıl payı kurtulabilen Perez, Q3'te ise yedincilikten öteye gidemedi.
Perez için asıl kötü haber, pole pozisyonuna uzanan takım arkadaşı Max Verstappen'in 1.3 saniye gerisinde kalmasıydı.
Bu durumun sebebine yönelik farklı teoriler var, bazıları Red Bull'un aracı tamamen Max'a uyacak şekilde geliştirdiğini iddia ederken, bazıları ise Perez'in formunu kaybettiğini savunuyor.
Toto Wolff ise hızlı olduğunu bildiği Perez gibi bir ismin düştüğü durumu tuhaf buluyor.
Red Bull pilotları arasındaki devasa farka değinen Wolff, "Tuhaf, gerçekten tuhaf."
"Checo aptal değil, F1'de geçirdiğim bunca yılda Checo'nun yarış kazanabilen bir isme dönüştüğünü gördük, hem de Racing Point'te. Dolayısıyla olup bitenlere anlam veremiyorum."
"Max'in kendisiyle birlikte olan her bir takım arkadaşını mahvettiğini gördük, aracın kendisine uyup uymaması fark etmiyor. Eğer hızlı bir araca sahip olursa, o zaman da 1.3 saniye gibi bir farka imza atabiliyor."
"Konu hakkında net bir açıklama duymadım, ama evet, tuhaf bir durum." dedi.
Son Haberler
Alonso, çifte geçiş yaptığı çizgiyi Cuma günü keşfetmiş!
Alonso, çifte geçiş yaptığı çizgiyi Cuma günü keşfetmiş! Alonso, çifte geçiş yaptığı çizgiyi Cuma günü keşfetmiş!
Ferrari pilotlarının Monza'da kullanacağı yarış tulumu ortaya çıktı
Ferrari pilotlarının Monza'da kullanacağı yarış tulumu ortaya çıktı Ferrari pilotlarının Monza'da kullanacağı yarış tulumu ortaya çıktı
IndyCar St. Louis: Sezonun son oval yarışında galip Scott Dixon
IndyCar St. Louis: Sezonun son oval yarışında galip Scott Dixon IndyCar St. Louis: Sezonun son oval yarışında galip Scott Dixon
Lawson: "Daha iyi yapabileceğim şeyler vardı, yine de mutluyum"
Lawson: "Daha iyi yapabileceğim şeyler vardı, yine de mutluyum" Lawson: "Daha iyi yapabileceğim şeyler vardı, yine de mutluyum"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar