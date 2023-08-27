Wolff: "Checo'nun sıralamalarda bu kadar geride kalması tuhaf"

Zandvoort'ta kötü bir sıralama seansı geçiren ve Q1'de elenme riskinden 13. olarak kıl payı kurtulabilen Perez, Q3'te ise yedincilikten öteye gidemedi.

Perez için asıl kötü haber, pole pozisyonuna uzanan takım arkadaşı Max Verstappen'in 1.3 saniye gerisinde kalmasıydı.

Bu durumun sebebine yönelik farklı teoriler var, bazıları Red Bull'un aracı tamamen Max'a uyacak şekilde geliştirdiğini iddia ederken, bazıları ise Perez'in formunu kaybettiğini savunuyor.

Toto Wolff ise hızlı olduğunu bildiği Perez gibi bir ismin düştüğü durumu tuhaf buluyor.

Red Bull pilotları arasındaki devasa farka değinen Wolff, "Tuhaf, gerçekten tuhaf."

"Checo aptal değil, F1'de geçirdiğim bunca yılda Checo'nun yarış kazanabilen bir isme dönüştüğünü gördük, hem de Racing Point'te. Dolayısıyla olup bitenlere anlam veremiyorum."

"Max'in kendisiyle birlikte olan her bir takım arkadaşını mahvettiğini gördük, aracın kendisine uyup uymaması fark etmiyor. Eğer hızlı bir araca sahip olursa, o zaman da 1.3 saniye gibi bir farka imza atabiliyor."

"Konu hakkında net bir açıklama duymadım, ama evet, tuhaf bir durum." dedi.