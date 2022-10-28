Wolff: "Ceza, Mercedes için çok az ama Red Bull için çok fazla"

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Bugün Red Bull'un, yönetim organı FIA ile İhlali Kabul Anlaşması imzaladığı açıklandı.

Sonuç olarak Red Bull'un şu andan itibaren 12 ay boyunca aero testi süresinin %10'u kesildi ve takıma 7 milyon dolar para cezası verildi.

Motorsport.com'a konuşan Wolff, "Bence söz konusu ceza, bizim için oldukça az. Ancak onlar için oldukça fazla." dedi.

Red Bull cezalarıyla ilgili olarak Wolff şunları da ekledi: "Rüzgar tüneli süresindeki herhangi bir azalmanın zararlı olacağını düşünüyorum, ama bu aşamada ne kadar zararlı olacağına karar vermek zor."

"Bence mutlak anlamda 7 milyon dolar çok para demek. Ancak güç ünitesine ve takıma yaptıkları yatırım düşünüldüğünde, Red Bull için öyle olmayabilir."

Wolff, bu sonucun diğer takımlar için caydırıcı olacağına ve gelecekte bütçe sınırına uyulmasını sağlamaya yardımcı olacağına karar verdi.

Mercedes takım patronu, "Bence cezalar caydırıcı. Çünkü ortada hem sportif hem de mali bir ceza var."

"Sanırım en büyük şey, söz konusu takımdaki itibar kaybı oldu ve kesinlikle hiçbir takım bunu yaşamak istemez; çünkü şeffaf ve itaatkâr bir dünyada yaşıyoruz."

"Hissedarlarımız veya ortaklarımız bir itaat talep ediyor ancak artık bu, pek geçerli olmayacak." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Christian Horner'ın Red Bull'un neden bütçeyi aştığına dair açıklaması hakkındaki düşünceleri sorulduğunda Wolff, "Dokuz takım kurallara uydu ve sınırın altında kaldı. Bu, marjinal kazançlar sporu ve kalan her şey boş laftan ibaret; yapılan şeyi hafifletecek bir faktör yok." dedi.

Wolff, FIA'yı bütçe sınırı sürecini denetlediği ve Red Bull'un sert bir ceza almasını sağladığı için övdü. Ayrıca sonucun 'hiçbir şeyin halının altına süpürülmediğini' gösterdiğini de öne sürdü.

Wolff, "Bu durumdaki tek olumlu şey yönetimdi."

"Hiçbir şey halının altına süpürülmedi, FIA bütün süreci takip etti. Yönetimin sadece 10 aydır görevde olmasına rağmen, işlerin bu şekilde yürütüldüğünü görmek çok cesaret verici."

"Bana göre sürecin olumlu yanı yönetimdi. Mohammed [Ben Sulayem] ve ekibindekiler: Federico [Lodi, mali kayıtların başkanı], Shaila Ann [Rao, spordan sorumlu geçici genel sekreter] ve Nikolas [Tombazis, teknik şef] bütçe sınırının sağlam bir şekilde değerlendirilmesini ve denetlenmesini sağladı. Benim tüm süreçten olumlu bulduğum şey de bu."

"Düzeltilmesi gereken tek şey, ihlallerin 'küçük' ve 'büyük' olarak ayrılması. Bana göre ihlal ihlaldir ve durum bu şekilde ele alınmalıdır." dedi.