Wolff: "Çalışmalarımızın meyvelerini almak için birkaç yarışa ihtiyacımız var"

2024 sezonunda 6 yarış sona erdi ve Mercedes, sezona başlamadan önce umduğu hiçbir şeyi elde edemedi.

Takım, yer etkili düzenlemelerin başından itibaren benimsediği konseptten farklı bir yöne giderek şampiyonluk mücadelesinde yer almayı umuyordu; ancak takım henüz podyumda bile yer alamadı.

Mercedes takım patronu Wolff, Imola hafta sonuna da bazı güncellemelerle geldiklerini ve bu güncellemelerle belirledikleri yöne doğru bir adım daha ilerleyeceklerini söylüyor.

"Şu anda sezonun dörtte birini tamamlamış durumdayız."

"İlk altı yarış pek kolay geçmedi ama nerelerde gelişmemiz gerektiğine dair net bir anlayış geliştirdik ve bunun üstesinden gelmek için ileriye dönük net bir yol çizdik. Bunun meyvelerini görmemiz için birkaç yarış geçmesi gerekecek, ancak herkes bu meyveleri mümkün olan en kısa sürede toplamak için çok çalışıyor."

"Bu arada, elimizdeki paketi en üst düzeye çıkarmaya çalışacağız. Imola'ya bazı güncellemeler daha getiriyoruz ve umarım bunlar bizim doğru yönde ilerlememize katkı sağlar."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, in the garage with Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team and Peter Bonnington, Senior Race Engineer, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images