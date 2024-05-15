Wolff: "Çalışmalarımızın meyvelerini almak için birkaç yarışa ihtiyacımız var"

2024 sezonunda 6 yarış sona erdi ve Mercedes, sezona başlamadan önce umduğu hiçbir şeyi elde edemedi.

Takım, yer etkili düzenlemelerin başından itibaren benimsediği konseptten farklı bir yöne giderek şampiyonluk mücadelesinde yer almayı umuyordu; ancak takım henüz podyumda bile yer alamadı.

Mercedes takım patronu Wolff, Imola hafta sonuna da bazı güncellemelerle geldiklerini ve bu güncellemelerle belirledikleri yöne doğru bir adım daha ilerleyeceklerini söylüyor.

"Şu anda sezonun dörtte birini tamamlamış durumdayız."

"İlk altı yarış pek kolay geçmedi ama nerelerde gelişmemiz gerektiğine dair net bir anlayış geliştirdik ve bunun üstesinden gelmek için ileriye dönük net bir yol çizdik. Bunun meyvelerini görmemiz için birkaç yarış geçmesi gerekecek, ancak herkes bu meyveleri mümkün olan en kısa sürede toplamak için çok çalışıyor."

"Bu arada, elimizdeki paketi en üst düzeye çıkarmaya çalışacağız. Imola'ya bazı güncellemeler daha getiriyoruz ve umarım bunlar bizim doğru yönde ilerlememize katkı sağlar."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, in the garage with Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team and Peter Bonnington, Senior Race Engineer, Mercedes-AMG F1 Team Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Arka arkaya iki Sprint'ten sonra, şimdi daha olağan hafta sonu formatına geri dönüyoruz."

"Bu bize ayarları iyileştirmek için daha fazla zaman tanıyor ancak Imola hâlâ hem aracı hem de sürücüyü zorlayan bir pist."

"Birkaç hızlı ve akıcı bölüme sahip ancak bazı düşük hızlı virajlara ve zorlu, engebeli bir yüzeye de sahip. Pist dar, bu da geçişi zorlaştırıyor. Tüm bunlar bir araya geldiğinde bizim için zorlu bir test ortaya çıkıyor ama biz de bunu dört gözle bekliyoruz."

52 yaşındaki Avusturyalı, Emilia-Romagna GP hafta sonunda Ratzenberger ve Senna'yı anacaklarını da eklerken, takım için önemli bir yıl dönümünü de kutlayacaklarını açıkladı.

Wolff, "Elbette padoğun geri kalanıyla birlikte 30 yıl önce kaybettiğimiz Roland Ratzenberger ve Ayrton Senna'yı düşünmek ve anmak için zaman ayıracağız."

"Ekip olarak ayrıca Mercedes-Benz'in 1924 Targa Florio zaferinin 100. yıl dönümünü de kutlayacağız. Mercedes-Benz Classic ekibi orijinal otomobili restore ederek mükemmel bir iş çıkardı ve çarşamba günü Trofeo Bandini ödüllerinde ve ardından hafta sonu boyunca pistte görmek için sabırsızlanıyoruz." şeklinde konuştu.