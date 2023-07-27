Wolff, bütçe sınırından kurtulmak amaçlı çalışan transferine son verilmesini istiyor

Takımların geçen yıl yaptıkları harcamaları incelemeye devam eden FIA, kısa süre önce takımlara konu hakkında yeni sorular yönelterek araştırmanın kapsamını arttırdı.

Yönetim organının amacı, takımların F1 dışı departmanlar vasıtasıyla kendilerine ne kadar avantaj sağladığını öğrenebilmek.

Son dönemde çıkartılan bazı direktiflerle çalışanların bütçe sınırı dışına taşınması engellense de halen bazı gri alanlar mevcut.

Bu duruma dikkat çeken Toto Wolff, 2026 kurallarıyla birlikte bu durumun önüne geçilmesi ve F1 dışı departmanlar ile F1 takımı arasındaki ilişkilerin kısıtlanmasını istiyor.

Motorsport.com'a konuşan Wolff, "FIA'nın tüm takımları denetlemesi çok zor, her takımın çeşitli projelerde, ticari ve ticari olmayan departmanlarda görev alan binlerce çalışanı var."

"Mercedes için pek bir sorun yok, her şey tek bir çatı altında toplanmış durumda. Böylece çalışanların hepsinin tek bir yerde olduğunu ve nereye atanıp atanmadığını görebiliyorsunuz."

"Ancak farklı departmanlara sahipken işler daha da karmaşık bir hal alıyor."

"2026 kurallarıyla birlikte tüm bunlardan kurtulmamız gerektiğini söylemekten hiçbir zaman çekinmedim."

"Gerçek dünyada çalışan transferi neredeyse imkansız çünkü mühendislik projeleri bize para getiriyor. Bu, F1 takımındaki hiç kimsenin bir dakikalığına bile F1 dışı departmanlara atanamayacağı anlamına geliyor." dedi.