Wolff: "Bütçe sınırı sayesinde takımlar kâr etmeye başlayacak"

2021’den bu yana Formula 1 takımları finansal kurallara uymak zorundalar. Finansal kuralların en önemli ayağı ise bütçe sınırı. Bazı istisnalar haricinde takımların 2021’de uymaları gereken sınır 145 milyon dolardı. Bu kapsamda son 10 senenin en büyük takımları olan Mercedes, Red Bull Racing ve Ferrari, önceki senelere göre ciddi manada daha az harcamak durumunda kaldılar.

Bu durum Mercedes’in doğrudan kâr eder hale gelmesini sağladı. Wolff, genel olarak bu durumun Formula 1 için olumlu olduğunu düşünüyor.

Auto Motor und Sport’a konuşan Wolff, “Açıkçası cebi derin takımlar avantajları ellerinden alındığı için tam olarak mutlu değiller. Ancak tüm bunlar yüzünden Red Bull, Ferrari ve bizim aramızda bir güç savaşı ortaya çıktı."

"Şimdi ise her şey daha dengeli. Gelecekte galibiyet için mücadele eden 5-6 takım olacağını düşünüyorum. Bu, spor için iyi bir şey. Super Bowl her sene aynı takım tarafından kazanılmıyor.” dedi.

Wolff, bütçe sınırı sayesinde Formula 1 takımlarının hepsinin gelecek senelerde kâr eden şirketlere dönüşeceklerini düşünüyor. Bunun sonucunda da takımların değeri artacak.

Wolff, “Sayı vermek istemiyorum ancak Amerika'daki NBA ve NFL takımlarının değerlemesine yaklaşmaya başladık.” dedi.

Forbes dergisine göre 2021’de NBA’deki ortalama franchising bedeli 2.5 milyar seviyesindeydi. NFL takımlarının ortalama değeri ise 3.5 milyar değerindeydi. New York Kicks ve Dallas Cowboys takımlarının değerleri sırasıyla 5.8 milyar ve 6.5 milyar dolar olarak açıklandı.

Formula 1 takımlarının böyle bir değere sahip olduğu düşünülmüyor. Ancak Wolff, olumlu işaretler gördüğünü belirtti.

Wolff, “Açıkçası bu konuda kazanç sağlayacağız ve bu sayede değerimiz de artacak. Şu anda sadece 10 takım var ve yeni bir takım, ancak diğer 10 takım onay verirse girebilecek. Giriş ücreti 200 milyon dolar, yani çok yüksek. Kâr edebilir olmak sadece bizim için değil, tüm takımlar için çok önemli. Başarılı olacak sıradaki takımların Ferrari ve McLaren olacağını düşünüyorum. Bu, tüm sınıfın güvenirliğini arttıracak.” dedi.

Wolff, bütçe sınırının takımların değerini arttırmasının dışında rekabet seviyesine de katkı sağlayacağını düşünüyor.

Wolff, “Bütçe sınırı, oyun alanının daha büyük olmasını sağlayacak. Bir takım bir gri alan bulur ve onu değerlendirirse, herkes onu kopyalayacaktır. Tüm araçlar çok benzer olacaklar. İlk yıl bazı farklılıklar olabilir ancak ondan sonra her şey daha benzer olacak. Diğerlerinin bir saniye önünde olan bir takım olmayacak.” dedi.