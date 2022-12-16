Wolff: "Bütçe sınırı olmasaydı bile W13'ün sorunlarını çözemezdik"

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2014 ile 2021 arasında art arda 8 takımlar şampiyonluğu kazanan takım, 2022'deki yeni kurallar dönemine sıkıntılı bir başlangıç yaptı ve Red Bull ile Ferrari ile tam olarak mücadele edemedi.

Lewis Hamilton ve George Russell sene başında dalgalanma sorunlarıyla karşılaştılar. Sene ilerledikçe takım bu sorunu aşsa da, derinlerde daha fazla sorun olduğu ortaya çıktı.

Mercedes sezon ilerledikçe daha da hızlandı ve Russell'ın Austin'de aldığı zaferle sezonu bir galibiyetle kapattı. Takım, W13'te yaşadığı sorunları yaşamamak için W14'te büyük değişiklikler yapmayı planladığını açıkladı.

Takımlar 140 milyon dolarlık bütçe sınırı nedeniyle 2022'deki gelişimlerini de daha kontrollü yapmak zorundaydı. Bu yüzden yaşanan sorunları çözmek, bütçe sınırı nedeniyle de kolay olmadı.

Wolff, bütçe sınırı olmasaydı bile W13'ün sorunlarını sezon içerisinde çözmenin pek mümkün olmayacağını çünkü bunun ancak aşama aşama olabileceğini söyledi.

Beyond the Grid podcastine konuşan Wolff, "Yetenek eksikliğimiz yok, çalışma aracı eksikliğimiz veya zaman eksikliğimiz de yok."

"Sorunun merkezine inebilmemiz için aşama aşama ilerlememiz gerekiyordu. Yani bütçe sınırı olmasaydı bile bir değişiklik olmazdı." dedi.

Mercedes, İspanya GP'ye getirdiği ilk büyük güncelleme paketinin Hamilton ve Russell'ın gösterdiği cesaret verici performansın ardından dalgalanma için çözüm olacağını düşünmüştü.

Ancak çok geçmeden dalgalanma sorunu geri döndü ve hatta sezonun son yarışı olan Abu Dhabi'de bile az da olsa kendisini gösterdi.

Wolff, bu sorunu tam olarak çözemediklerini ancak takımın gelecek sene için her şeyin daha kolay olacağını düşündüğünü söyledi.

Wolff, "Aracın mimarisini ve yapısını biraz değiştiriyoruz. Bu, doğru yönde ilerlememize yardımcı olmalı."

"Ancak yeni kurallarda bazen bir sorunu çözdüğünüzde, sonrasında onun altında başka bir sorun olduğunu fark edersiniz."

"Alçakgönüllü kalmalıyız ve bu şampiyonada mücadeleye geri döneceğimize ve en başından itibaren kazanacağımıza dair his içerisinde olmamalıyız. Onu gerçekten dört gözle bekliyorum." dedi.