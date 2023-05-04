Wolff: "Bütçe sınırı nedeniyle zirveye dönme süreci daha sancılı geçiyor

Yeni kuralların ikinci sezonunda istediği adımı atamayan, aksine Red Bull'un daha da gerisine düşen Mercedes, hemen ilk yarışın ardından konsept değişikliğine gitmeye karar verdi.

Bu kapsamda yeni bir sidepod, taban ve süspansiyon hazırlayan takım, ilk büyük güncelleme paketini bu ay Imola'ya getirecek.

Bütçe sınırı devrinde olduğumuzu ve bu yılki bütçenin yalnızca 135 milyon dolar olduğunu hesaba katarsak, bu tür toptan değişikliklerin yapılması hiç de kolay değil. Eskiden sınırsız kaynağa sahip olan takım, artık çok daha dikkatli davranmak zorunda.

Bu titiz süreç, takım patronu Wolff'un "sancılı bir süreç" olarak nitelendirdiği karmaşık maliyet analizi ve yönetimini de beraberinde getiriyor.

Wolff, "Bütçe sınırı çok fazla kısıtlama getiriyor."

"Geçmişte bir ön süspansiyonun ne kadara mal olduğunu bile bilmezdik ama bugün alüminyumun satın alma fiyatını, işlemenin ne kadara mal olduğunu, ihtiyacınız olmayan alüminyumdan ne kadar yazmanız gerektiğini, süspansiyona giren her cıvatayı, hammadde olarak satın aldığınız karbonu fiyatlandırmamız gerekiyor."

"Durum o kadar ileri gitti ki, bir kilogram alüminyum satın almanın performansı iyi etkileyip etkilemeyeceğine karar vermesi gereken maliyet analistlerine ve mühendislere sahibiz."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bu süreç çok zor ve sancılı; yaratıcı olması ve tam yetkiye sahip olması gereken insanlar kısıtlanmış vaziyette, çünkü birileri onlara bütçe sınırı hakkında uyarıda bulunabiliyor."

"İşte bu yüzden herkesin bütçe sınırına uyması çok önemli. Eğer bütçe sınırını aştıysanız her kuruşun ciddi önemi var."

"Eskisinden daha fazla sıkışmış durumdayız, tamamen özgür olsaydık farklı bir şasi getirirdik."

"Dolayısıyla, neyi güncellemek istediğimize gerçekten dikkatle karar vermemiz gerekiyor. Imola'ya yeni bir ön süspansiyon, yeni bir aero paketi ve taban getireceğiz."

"Ancak özgür olsaydık, muhtemelen iki kat daha fazla güncelleme getirirdik."

"Yine de Formula 1'de maliyet sınırının gerekli olduğunu düşünüyorum, benden maliyet sınırına evet ya da hayır demem istenseydi yine evet derdim."

"Sporu sürdürülebilir kılmak önemli ama buna uyum sağlamamız gerekiyor." dedi.To