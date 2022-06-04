Wolff: "Bütçe sınırı artışı çalışan maaşlarını korumamızı sağlayacak"

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Pandemi ve Ukrayna'daki savaşın ardından, birçok Avrupa ülkesinde enflasyon on yılların en yüksek seviyesine yükseldi. Yüksek enflasyona artan enerji ve lojistik maliyetleri de eklenince, Formula 1'in zirvesindeki takımların 140 milyon dolarlık bütçe sınırının altında kalması epey zor görünüyor.

Tam sınırda bulunduğu öngörülen Mercedes, Ferrari, Red Bull ve McLaren gibi takımların, onları küçülmek zorunda bırakacak sert önlemler almak yerine kuralları delme riskini göze alacakları biliniyor. Bu takımlar, bütçe sınırında geçici bir artış yapılması için bastırmaktalar.

Bütçe sınırının epey altında bulunan takımlar ise herhangi bir artış konusunda isteksizler ve bu artışın takımları birbirine yakınlaştırmak için kaydedilen ilerlemeyi olumsuz etkileyeceğinden endişe etmekteler.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, F1'in sadece küçük takımların "hızını kesmek" için sınırı yükseltmek istemediğini vurgularken, verilecek ekstra ödeneğin bir kısmını, maaşlarını enflasyona göre ayarlamak için takım personeline aktarmak istediğini söyledi.

Wolff, "Bütçe sınırının arttırılmasını istememizin sebebi daha fazla kar elde etme arzusu değil, insanların maruz kaldıkları olağanüstü enflasyon için maaşlarını telafi etmek istememiz."

"Dediğim gibi, birdenbire daha fazla para istemiyoruz, ama önce 2022'ye girilirken fiyatların ne durumda olduğuna bakalım, bir de güncel duruma bakalım. Umarım belli ayarlamalar yapabilmek için bir yol bulabiliriz."

"Bence spor için en kötüsü, bazı küçük takımların büyük takımların avantaj elde etmeye çalıştığını düşündüğü inatçı bir pozisyona sahip olmak ve aslında onların bunu yapmasına izin vermeyerek onları mahvedeceğiz. diğer taraf, yapmak istemediğimiz tavanı kaldırmaya çalışıyor.

"Ve bir takım sahibi olarak size şunu söyleyebilirim ki, sadece bir maliyet üst sınırının sürekli artması ve temel olarak ilk konsepti geride bırakması için tavanı kaldırmak istemiyorum, ancak özellikle böyle durumlarda çalışanlarımın iyi ücret almasını istiyorum. zor şartlar."

"Bence spor için en kötüsü, bazı küçük takımların büyük takımların avantaj elde etmeye çalıştığını düşündüğü bir durumda olmamız, aslında bunu yapmalarına izin vermeyerek onları mahvedeceğiz.

"Bütçe sınırını arttırmak bizim de istemediğimiz bir şey. Takımın sahiplerinden biri olarak size şunu söyleyebilirim ki, başlangıçtaki konseptin amacından şaşmaması için bütçe sınırını arttırmak istemiyorum, ancak özellikle böyle zor şartlarda çalışanlarımın iyi ücret almasını istiyorum." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, with Mercedes team members Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Wolff, maliyetlerdeki artışın yaklaşık 8 milyon sterlin olduğunu tahmin ediyor.

Mercedes takım patronu, "Olup biteni sizlere göstermek oldukça kolay. Brackley'deki enerji maliyetlerimiz 2,5 milyon sterlinden 6,5 milyon sterline çıktı, lojistik maliyetlerimiz de benzer şekilde, sanırım iki ila altı sterlin arttı. Hesaplarımızı takip edebilirsiniz."

"Maaşları artırmak için bütçenin bir kısmını devredebileceğimiz bir ayarlama istiyoruz."

"Büyük takımların, bizi ve sektörü yıpratacak bir şekilde yeniden yapılanmaya gitmesine sebebiyet verecek her türlü durumdan kaçınmak istiyoruz."

"Bütçe sınırı, küçük takımların büyük takımlarla aynı miktarda harcama yapmasına izin vermek gibi bir amaçla getirildi. Bütçe sınırını arttırmak için her yıl pazarlık yapılmamalı, ancak bence istisnai bir durumla karşı karşıyayız."