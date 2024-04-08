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Formula 1 Japonya GP

Wolff: "Bundan sonra her şey daha iyi olacak"

Mercedes patronu Toto Wolff, Mercedes'in artık giderek daha iyi olacağını düşünüyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
George Russell, Mercedes F1 W15, is returned to the garage

Sam Bloxham / Motorsport Images

İlk dört Grand Prix'nin ardından Mercedes, şampiyonada bir kez daha Red Bull Racing'in yüz puandan fazla gerisine düştü.

Takım henüz podyumla tanışamadı ve en hızlı dördüncü takım görüntüsü çiziyor.

Fakat takım patronu Toto Wolff, takımın yakında ilerleme kaydetmeye başlayacağı görüşünde.

Wolff, "Yarışı başladığımız pozisyonlarda bitirdik fakat çok zordu."

"İkinci bölümde hızlıydık ve korkunç ilk bölüm olmasaydı podyum için mücadele edebilirdik."

"Sorunun ne olduğunu bulmamız gerekiyor. Hava çok mu sıcaktı? Ayarları mı yanlış yaptık? Hepsine bakmalıyız."

"İlk bakışta göründüğü kadar kötü olduğumuzu sanmıyorum. Sıralama turlarında çok şey öğrendik. Buradan sonra her şeyin daha iyi olacak."

Toto Wolff, Mercedes-AMG

Toto Wolff, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Her yerde hızlı olmalıyız. Asfaltın sıcaklığını ve pistin yapısını gerekçe göstermemeliyiz. Bununla başa çıkmamız gerekiyor."

"Bizim için sezonun başlangıcı testlerin devamı niteliğinde. Şu ana kadar pek çok şeyi değiştirdik, bu da sonuçları etkiliyor. Araç giderek hızlanıyor." dedi.

Wolff, hafta sonunun beklediklerinden daha iyi geçtiğini de ekledi.

"Genel olarak, bu hafta sonu nihai sonuçların gösterdiğinden daha iyi geçti."

"Öğrenecek çok şeyimiz var fakat pistin bize uygun olmamasını mazeret göstermemeliyiz."

"Sıkı çalışmaya devam edeceğiz. Artık bu kadar uzun bir aradan sonra Çin'e döneceğimiz için heyecanlıyım."

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