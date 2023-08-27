Wolff: "Yarışta takım olarak kesinlikle vasatın altındaydık"
Toto Wolff, Mercedes'in yağmurdan etkilenen Hollanda Grand Prix'sinde 'felaket' ve 'vasatın altında' strateji kararları verdiğini kabul etti.
Mercedes, Zandvoort'ta startta yağmur yağmaya başladığında kaygan zeminde çok uzun süre kalarak büyük bir hata yaptı.
Takım, McLaren ve Williams da dahil olmak üzere sıralamayı sarsan kısa süreli sağanağın yoğunluğunu hafife aldı.
Strateji hatası Lewis Hamilton'ın daha iyi bir pozisyon elde etmesini engelledi ve George Russell'ın üçüncülükten geriye düşerek bir dakika kaybetmesine neden oldu.
Sky Sports F1'e konuşan Wolff, itirafta bulundu: "Bence felaket bir şekilde çok uzun süre dışarıda kaldık. Tamamen yanlış yaptık."
"Bunu iyi bir şekilde gözden geçireceğiz. Durum asla bir kişi ya da bir departmanla ilgili değildir. Pilot, pit duvarı, strateji, hava durumu ve ardından hepimizin aldığı kararlar arasındaki iletişimdir."
"Hepimiz kesinlikle vasatın altındaydık ve buna ben de dahilim. Ancak acının getirdiği etki bazen olumlu olabilir, çünkü izi kalır ve böylelikle öğrenmiş olursunuz."
Wolff'un hayal kırıklığı Mercedes'in Zandvoort'ta gerçekten hızlı bir araca sahip olması ve Russell için olası bir podyumu çöpe atması gerçeğinden kaynaklanırken, Hamilton da kendi taraftarlarının önünde üst üste üçüncü Hollanda Grand Prix'sini kazanan Max Verstappen'e 'meydan okuyacak hıza sahip olduğunu' hissetti.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Wolff, "Bu can sıkıcı çünkü aracın gerçekten iyi bir temposu vardı. Elimizden geldiğince toparlanmaya çalıştık."
"Sonlara doğru George'un Max'in hızına sahip olduğunu ve Lewis'in [Carlos] Sainz'in arkasında çok güçlü olduğunu gördük. Çok daha iyi bir pozisyonda olabilirdik." dedi.
Her şeye rağmen Wolff, Mercedes'in iyileşen formundan biraz cesaret aldı.
"İyi bir tempoya, hızlı bir yarış aracına sahipsek acı verse bile vasat bir sonuca sahip olmayı kabul ederim."
"Ama bu yine de 'acı bir tatlı' çünkü sonuç gerçekten çok kötü. Çok daha iyi bir pozisyona sahip olabilirdik ama bizim sporumuzda bunun bir önemi yok."
Hollanda Grand Prix'sinin ardından Mercedes ve Aston Martin'in aralarındaki fark 40 puana düştü.
Son Haberler
Resmi: Alex Rins, Katalunya GP'sini de kaçıracak!
Resmi: Alex Rins, Katalunya GP'sini de kaçıracak! Resmi: Alex Rins, Katalunya GP'sini de kaçıracak!
Alonso, çifte geçiş yaptığı çizgiyi Cuma günü keşfetmiş!
Alonso, çifte geçiş yaptığı çizgiyi Cuma günü keşfetmiş! Alonso, çifte geçiş yaptığı çizgiyi Cuma günü keşfetmiş!
Ferrari pilotlarının Monza'da kullanacağı yarış tulumu ortaya çıktı
Ferrari pilotlarının Monza'da kullanacağı yarış tulumu ortaya çıktı Ferrari pilotlarının Monza'da kullanacağı yarış tulumu ortaya çıktı
IndyCar St. Louis: Sezonun son oval yarışında galip Scott Dixon
IndyCar St. Louis: Sezonun son oval yarışında galip Scott Dixon IndyCar St. Louis: Sezonun son oval yarışında galip Scott Dixon
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar