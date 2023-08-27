Wolff: "Yarışta takım olarak kesinlikle vasatın altındaydık"

Mercedes, Zandvoort'ta startta yağmur yağmaya başladığında kaygan zeminde çok uzun süre kalarak büyük bir hata yaptı.

Takım, McLaren ve Williams da dahil olmak üzere sıralamayı sarsan kısa süreli sağanağın yoğunluğunu hafife aldı.

Strateji hatası Lewis Hamilton'ın daha iyi bir pozisyon elde etmesini engelledi ve George Russell'ın üçüncülükten geriye düşerek bir dakika kaybetmesine neden oldu.

Sky Sports F1'e konuşan Wolff, itirafta bulundu: "Bence felaket bir şekilde çok uzun süre dışarıda kaldık. Tamamen yanlış yaptık."

"Bunu iyi bir şekilde gözden geçireceğiz. Durum asla bir kişi ya da bir departmanla ilgili değildir. Pilot, pit duvarı, strateji, hava durumu ve ardından hepimizin aldığı kararlar arasındaki iletişimdir."

"Hepimiz kesinlikle vasatın altındaydık ve buna ben de dahilim. Ancak acının getirdiği etki bazen olumlu olabilir, çünkü izi kalır ve böylelikle öğrenmiş olursunuz."

Wolff'un hayal kırıklığı Mercedes'in Zandvoort'ta gerçekten hızlı bir araca sahip olması ve Russell için olası bir podyumu çöpe atması gerçeğinden kaynaklanırken, Hamilton da kendi taraftarlarının önünde üst üste üçüncü Hollanda Grand Prix'sini kazanan Max Verstappen'e 'meydan okuyacak hıza sahip olduğunu' hissetti.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Wolff, "Bu can sıkıcı çünkü aracın gerçekten iyi bir temposu vardı. Elimizden geldiğince toparlanmaya çalıştık."

"Sonlara doğru George'un Max'in hızına sahip olduğunu ve Lewis'in [Carlos] Sainz'in arkasında çok güçlü olduğunu gördük. Çok daha iyi bir pozisyonda olabilirdik." dedi.

Her şeye rağmen Wolff, Mercedes'in iyileşen formundan biraz cesaret aldı.

"İyi bir tempoya, hızlı bir yarış aracına sahipsek acı verse bile vasat bir sonuca sahip olmayı kabul ederim."

"Ama bu yine de 'acı bir tatlı' çünkü sonuç gerçekten çok kötü. Çok daha iyi bir pozisyona sahip olabilirdik ama bizim sporumuzda bunun bir önemi yok."

Hollanda Grand Prix'sinin ardından Mercedes ve Aston Martin'in aralarındaki fark 40 puana düştü.