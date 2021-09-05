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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Wolff: ''Sert lastiğe geçmelerini beklemiyorduk''

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Mercedes takım patronu Toto Wolff, pit stopu doğru zamanlamadıklarını ve Red Bull'un sert lastiğe geçmesini beklemediklerini söyledi.

Wolff: ''Sert lastiğe geçmelerini beklemiyorduk''

Verstappen starttan itibaren pist üzerindeki avantaja sahipti ve Lewis Hamilton da şampiyona rakibine yakınlığını koruyabiliyordu.

Hamilton'ın tek şansı daha erken pit yaparak Verstappen'i geçmekti ve Mercedes, Valtteri Bottas'ı alternatif bir strateji için kullanıyordu.

Bottas tek pitlik bir yarış yapmak istiyordu fakat yarışın sonuna kadar lastiklerini canlı tutamadı ve Verstappen'e zorluk çıkarmak için mücadeleden uzakta kaldı.

Hamilton ise Verstappen'i geçme şansı yakalayamadı ve ikinci pit stopundan sonra trafiğe düştü.

Verstappen'in sert lastiğe geçiş yapmasıyla Hamilton'ın içinde bulunduğu durum daha da zorlaştı ve bu da Hollandalı pilotu üçüncü kez pit stop yapmaya zorlayamayacakları anlamına geldi.

Sky'a konuşan Wolff, Red Bull'un Zandvoort'ta en hızlı araca sahip olduklarını ve Mercedes'in pit stopun zamanını iyi belirleyemediklerini söyledi.

''Orada bir erken pit stopla geçme kokusu aldık.''

''Bunu doğru zamanlamadık. Onların sert lastiğe geçmesini beklemiyorduk çünkü bu bilinmezdi. Cuma günü sert lastikle sürüş yapmadık ve onları erken şekilde yumuşak lastikle geçeceğimizi umuyorduk ancak olan oldu.''

''Pist üzerinde en hızlı araca sahip olduğunuzda, denenilen stratejiler zordur ancak Red Bull'a ve ona hakkını vermek gerekiyor. Bugün kusursuzlardı.''

''Bence sert lastik bir kumardı. Ferrari'lerin iyi gittiğini görebiliyordunuz ancak bu bilinmez bir bölgeydi çünkü hiçbirimiz bu lastiklerle sürüş yapmadık. En azından biz yapmadık.''

Hamilton en hızlı tur puanını almıştı ve sonrasında yumuşak lastiğe geçiş yapan Bottas, bu puanı takım arkadaşının elinden aldı.

Bottas'ın çabaları pit duvarından gelen bir mesajla durduruldu ve Wolff, Fin pilotun yaptığında bir problem olmadığını söyledi.

''Onu geride tutamadık. Sonrasında aklımızda olmayan bir stop yaptık.''

''Geri çekiliyordu. Bunun olmadığından emin olmak istedik, bu yüzden kibarca tekrar vurgu yaptık ve sonra da o geri çekildi.''

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