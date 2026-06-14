Wolff: "Bugün hiçbir şeyden memnun değilim"

Mercedes Takım Patronu Toto Wolff, İspanya Grand Prix'sinin ardından verdiği demeçte, pilotları George Russell ve Kimi Antonelli’nin birbirleriyle yarışmasına izin vererek hata yaptıklarını dile getirdi.

Hamilton’ın galibiyetini tebrik eden Wolff, şampiyonluk mücadelesi verirken yaşanan dayanıklılık sorunlarına da tepki gösterdi: "Öncelikle Lewis Hamilton'ı tebrik etmem gerekiyor; bugün inanılmaz hızlıydı ve tamamen hak edilmiş bir galibiyet aldı.”

“Biz ise takım oyunu oynamaya çalıştık ve bu bize galibiyete mal olmuş olabilir, bunu yakından inceleyeceğiz.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Şampiyonluk için savaşırken büyük puanlar kazanabileceğiniz bir günde araçlardan birinin yarış dışı kalması kabul edilemez. Bu yüzden bugün hiçbir şeyden memnun değilim."

"Kimi’nin bu yarışı kazanabileceğini düşünüyordum ama işler hiçbir zaman o noktaya gelmedi, ona bu fırsat doğmadı ve günün sonunda yarış dışı kaldı.”

“Yani daha hızlı sürüp liderliği alsaydık bile yarış dışı kalacağı için bu bir şeyi değiştirmeyecekti."

"Pilotlarımıza müdahale etmedik, birbirleriyle yarışmalarına izin verdik. İkisinin birbiriyle rekabet etmesi yüzünden muhtemelen beş veya altı saniye kaybettik.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Gelecek yarışlarda arkadan bir rakip baskı yaptığında bu durumu kesinlikle gözden geçirmeliyiz.”

“Kendi aralarında sportmence yarışmaları güzel ama başka bir araca karşı mücadele ediyorken bazen arkadaki daha hızlı olan pilotun geçmesine izin vermeniz gerekir."