Wolff: "Bugün hiçbir şeyden memnun değilim"
Toto Wolff, Mercedes pilotlarının rekabeti yüzünden çok ciddi zaman kaybettiklerini ve yarıştan hiçbir şekilde memnun kalmadığını söyledi.
Toto Wolff, Mercedes
Fotoğraf: Artur Widak / NurPhoto via Getty Images
Mercedes Takım Patronu Toto Wolff, İspanya Grand Prix'sinin ardından verdiği demeçte, pilotları George Russell ve Kimi Antonelli’nin birbirleriyle yarışmasına izin vererek hata yaptıklarını dile getirdi.
Hamilton’ın galibiyetini tebrik eden Wolff, şampiyonluk mücadelesi verirken yaşanan dayanıklılık sorunlarına da tepki gösterdi: "Öncelikle Lewis Hamilton'ı tebrik etmem gerekiyor; bugün inanılmaz hızlıydı ve tamamen hak edilmiş bir galibiyet aldı.”
“Biz ise takım oyunu oynamaya çalıştık ve bu bize galibiyete mal olmuş olabilir, bunu yakından inceleyeceğiz.”
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
“Şampiyonluk için savaşırken büyük puanlar kazanabileceğiniz bir günde araçlardan birinin yarış dışı kalması kabul edilemez. Bu yüzden bugün hiçbir şeyden memnun değilim."
"Kimi’nin bu yarışı kazanabileceğini düşünüyordum ama işler hiçbir zaman o noktaya gelmedi, ona bu fırsat doğmadı ve günün sonunda yarış dışı kaldı.”
“Yani daha hızlı sürüp liderliği alsaydık bile yarış dışı kalacağı için bu bir şeyi değiştirmeyecekti."
"Pilotlarımıza müdahale etmedik, birbirleriyle yarışmalarına izin verdik. İkisinin birbiriyle rekabet etmesi yüzünden muhtemelen beş veya altı saniye kaybettik.”
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
“Gelecek yarışlarda arkadan bir rakip baskı yaptığında bu durumu kesinlikle gözden geçirmeliyiz.”
“Kendi aralarında sportmence yarışmaları güzel ama başka bir araca karşı mücadele ediyorken bazen arkadaki daha hızlı olan pilotun geçmesine izin vermeniz gerekir."
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Sainz: "Formula 1’deki en güçlü yıllarımdan birini geçiriyorum"
Antonelli: "Araç adeta pes etti, Lewis'i yakalamaz imkansızdı"
Piastri: "Bu kadar zorlanmak benim için de sürpriz oldu"
WSBK Misano 2. yarış: Bulega lider, Bahattin kaza yaptı
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar