Wolff: "Bu yılki son güncellememizi Austin'e getireceğiz"
Mercedes patronu Toto Wolff, bu hafta sonu W13'te yeni güncellemeler olacağını doğruladı
Mercedes bu yıla istediği başlangıcı yapamasa da, sezon ilerledikçe toparlandı ve artık çok daha iyi bir seviyeye gelmiş durumda.
Takımın performansı pistten piste farklılık gösterirken, Austin'in güçlü olacakları pistlerden biri olması bekleniyor.
Takım aynı zamanda son haftalarda üzerinde çalıştığı yeni güncelleme paketini de Austin'e getirecek.
Yarışa birkaç gün kala konuşan Mercedes patronu Toto Wolff, bunun kendilerini bir adım ileri taşımasını umduğunu belirtti.
Wolff, "Singapur ve Japonya'daki çifte yarışta aracın yarış temposundan en iyi şekilde faydalanmak için ihtiyaç duyduğumuz temiz havayı bulamadık. Bundan ötürü iki yarış da takım için hayal kırıklığıyla geçti."
Team members in the pit lane with the car of George Russell, Mercedes W13
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
"Bu sezonu güçlü şekilde bitirmek istiyoruz ve son iki yarışta elde ettiğimiz sonuçlar bizi bu konuda daha da kararlı hale getiriyor."
"Mevcut pist süresini kullanarak sezonun kalan kısmında ileriye dönük adımlar atmalı ve 2023 gelişim yarışı için olabildiğince çok şey öğrenmeliyiz. Bunlar bizim için ayrılmaz iki amaç."
"Yılın son güncelleme paketi Austin'e gelecek. İçerisinde bulunduğumuz durumu büyük ölçüde değiştirmeyecek ama bizi bir adım öne taşıyacağını ve öndeki takımlara yaklaştıracağını umut ediyoruz."
"Austin hepimizin ziyaret etmeyi sevdiği harika bir şehir. Circuit of the Americas da genellikle harika yarışlara sahne olan zorlu bir pist. Bu nedenle bu yıl geri döneceğimiz için heyecanlıyız ve umarız taraftarlarımıza harika bir gösteri sunarız." dedi.
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