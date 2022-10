Wolff: "Bu yılki son güncellememizi Austin'e getireceğiz"

Mercedes bu yıla istediği başlangıcı yapamasa da, sezon ilerledikçe toparlandı ve artık çok daha iyi bir seviyeye gelmiş durumda.

Takımın performansı pistten piste farklılık gösterirken, Austin'in güçlü olacakları pistlerden biri olması bekleniyor.

Takım aynı zamanda son haftalarda üzerinde çalıştığı yeni güncelleme paketini de Austin'e getirecek.

Yarışa birkaç gün kala konuşan Mercedes patronu Toto Wolff, bunun kendilerini bir adım ileri taşımasını umduğunu belirtti.

Wolff, "Singapur ve Japonya'daki çifte yarışta aracın yarış temposundan en iyi şekilde faydalanmak için ihtiyaç duyduğumuz temiz havayı bulamadık. Bundan ötürü iki yarış da takım için hayal kırıklığıyla geçti."

Team members in the pit lane with the car of George Russell, Mercedes W13

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images