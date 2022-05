Wolff: "Bu yıl Verstappen'in şampiyon olması daha kolay olacak"

2021 yılındaki şampiyonluk savaşı, belki de tüm zamanların en yoğunuydu ve mücadele son yarışın son turuna kadar sürdü.

Sezonun belli noktalarında Mercedes en iyi araca sahipken, belli noktalarda Red Bull daha iyiydi. Fakat sezonun son bölümünde Mercedes'in daha iyi olduğu görülebiliyordu.

Fakat Verstappen, son yarışın son turunda Lewis Hamilton'ı geçti ve kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde etmeyi başardı.

Verstappen bu yıl şimdiye kadar yapılan beş yarışın üçünü kazandı ve geçen yılki kadar agresif olmadığı görülebiliyordu.

Avusturyalı Sport24Auto'a konuşan Mercedes patronu Toto Wolff, Verstappen hakkında ilginç sözler sarf etti.

Wolff şöyle dedi: "Max Verstappen geçen yıl en iyi olmayan araçla agresif sürdü ve dünya şampiyonluğunu kazandı."

"Şimdi en hızlı aracı sürüyor ve bu açıdan şampiyonluğu kazanması daha kolay olacak."

"Momentum yavaş yavaş onun lehine dönüyor."

Wolff daha sonra Mercedes hakkında konuştu ve İspanya GP'nin kendileri için bir tür dönüm noktası olacağını söyledi.

"Bizim için Barselona'daki yarış ilginç olacak çünkü aracımızı ilk kez Şubat ayında ortada test ettik. Bu sayede karşılaştırma yapabiliriz."

"Her ne kadar geride kalıp, Red Bull ve Ferrari'nin ardında üçüncü olduğumuzu görsek de bizim için önemli bir dönüm noktası olabilir."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, in the team principals Press Conference

Fotoğraf: Motorsport Images