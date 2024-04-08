Wolff: "Bu yıl Max'i kimse yakalayamaz"

Japonya Grand Prix'sine Lewis Hamilton 7. sırada, George Russell ise 9. sırada başladı. Pazar günü ise Russell 7. olurken yedi kez Dünya Şampiyonu olan Hamilton 9. sırada arışı tamamladı.

Sıralama turlarından sonra W15'i ve ayarları daha iyi anladığını söyleyen Hamilton, 24 saat sonra Grand Prix'de önden kayma ile mücadele ederken genel olarak aracın oldukça kötü olduğunu açıkladı.

Mercedes yine küçük puanlar için mücadele ederken ve podyum mücadelesine hiç girmezken Verstappen, ve takı arkadaşı Sergio Perez bu sezon üçüncü kez Red Bull ile 1-2 oldu. Verstappen, Perez'in 13 puan önünde liderliğini sürdürdü. Red Bull ise Ferrari ile olan puan farkını 21'e çıkardı.

Mercedes ise 34 puanla takımlar şampiyonasında dördüncü sırada yer alırken, Russell ise, sürücüler şampiyonasında yedinci sırada yer alıyor.

Wolff bu yılki şampiyonluğun bir kez daha Verstappen'e gideceğini ve Mercedes'in en iyi ihtimalle ikincilik için mücadele edeceğini açıkladı.

Japonya'da basına verdiği demeçte Wolff, "Bu yıl Max'i kimse yakalayamayacak. Sürüşü ve aracı tek kelimeyle muhteşem. Lastikleri nasıl yönettiğini görebiliyorum."

"Temel olarak bu sezon diğerlerinin en iyisi. Mücadele bu, hepsi bu."

"Umarım McLaren'lere ve Ferrari'lere yetişebilir ve ikincilik için savaşabiliriz. Bu yıl böyle, geçen yıl da böyleydi ama geçen yıl ikinci olmuştuk." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, lifts the winners trophy Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ancak Mercedes'in Red Bull'a meydan okumak için 2026'ya ve yeni düzenlemelere kadar beklemek zorunda kalıp kalmayacağı sorulduğunda Wolff, bir 18 ay daha acı çekmek istemediği için durumun böyle olmamasını umduğunu söyledi.

Wolff, "Eğer beklentiniz nihayetinde galibiyetler ve şampiyonluklar için yarışmaksa, o zaman Max ve Red Bull çok ileride olduğu için hiçliğin ortasında olduğumuzu söyleyebilirsiniz"

"İkincilik, üçüncülük ve ya dördüncülük için mücadele eden hiçbir takım için tatmin edici değil."

"Tamamen sportif bir bakış açısıyla bakacak olursam, önemli olan birinci olmaktır. İkinci, üçüncü dördüncü olmak değil ancak bu şu anda karşı karşıya olduğumuz bir gerçek."

"Bu yeni gerçeklikte en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve bu da şu an için doğrudan rakiplerimizi yenmek. Aynı zamanda birilerinin daha iyi bir iş çıkardığını ve eninde sonunda kendimize ulaşmak istediğimiz bir hedef belirlemek."

"Amacımız bu yıl yarış kazanmak ve bu amacımızdan vazgeçmek istemem, özellikle de gelecek yıl."

"Ancak 2026'da büyük bir sıfırlama var ve bu da kesinlikle diğer takımların Red Bull'u yenmesi için en gerçekçi fırsatı sunuyor."

"Ama ondan önce önümüzde uzun bir dönem var ve önümüzdeki 18 ay boyunca daha fazla acı çekmek istemiyorum. Sadece önemli gelişmeler ve yukarı doğru giden bir yörünge umuyorum." dedi.