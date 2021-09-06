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Formula 1 Haberler

Wolff: "Bu süreç, herkes kontratını imzaladığında tamamlanacak"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, "herkes kontratını imzalamadan" kontrat sürecinin bitmeyeceğini söylerken; takımının geçmişteki tecrübelerinden çıkardığı dersler sayesinde iki tane 1 numaralı sürücüyle nasıl başa çıkacağını öğrendiğini belirtti.

Wolff: "Bu süreç, herkes kontratını imzaladığında tamamlanacak"

Wolff'un Williams'ta açılacak potansiyel bir boşluk hakkında konuşması ve Alfa Romeo'nun Mercedes motoruna geçeceği yönündeki söylentilerin artmasıyla birlikte; Mercedes'in gelecek sezon için kararının netleştiği düşünülüyor. 

George Russell'ın Mercedes'te Valtteri Bottas'ın yerini alması durumunda, Bottas'ın Alfa Romeo'ya geçeceği düşünülmekteydi ve Alfa Romeo'nun Mercedes motoruna geçeceğini belirten söylentilerin artmasıyla Bottas'ın gelecek sezon Alfa Romeo'da sürmesi bekleniyor. 

Uzun yıllar Mercedes'le çalışan ve takım hakkında önemli bilgilere sahip olan Bottas'ın Ferrari motorlu bir takıma geçmesine sıcak bakılmadığından, Bottas'ın Alfa Romeo'ya geçmesi durumunda Alfa Romeo'nun Mercedes motoruna geçmesi isteniyordu ve bu pürüz, ortadan kalkmışa benziyor. 

Ayrıca Wolff'un, Williams'ta açılacak potansiyel bir boşluğa Nyck de Vries'i geçirmek istedikleri hakkında konuşması da Russell'ın Williams'tan ayrılacağını doğrular nitelikte. 

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Wolff ise geçmişte hem Bottas'ın hem de Russell'ın geleceği belli olmadan bir karara varmayacaklarını ve iki pilota da iyi bir gelecek sağlamalarının sorumluluğu olduğunu söylemişti. 

Russell, bu perşembe gerçekleştirilen basın toplantısında, seneye nerede süreceğinin kendisine söylendiğini dile getirmişti. Bunun üzerine Wolff'a George'un bazı şeylerin tamamlandığını ima ettiği söylendi. 

Wolff da bunun üzerine "tamamlandı demek, imzalar atıldı demek anlamına mı geliyor?" dedi. Sky F1 muhabiri Simon Lazenby da bir şeyler üzerinde anlaşılıp anlaşılmadığını sordu. 

Wolff, bu soruyu şöyle cevapladı: "Henüz tamamlanmış değil. Bu süreç, herkesin kontratını imzaladığından emin olunduğunda tamamlanacak." 

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, and Valtteri Bottas, Mercedes, in the garage

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, and Valtteri Bottas, Mercedes, in the garage

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Padoktaki isimler ve F1 takipçilerinin çoğunluğu, Russell'ın Mercedes'e geçmesi durumunda, Lewis Hamilton'ın işini zorlaştıracağını ve takım içinde Nico Rosberg'le Hamilton arasında yaşananlara benzer mücadeleler yaşanabileceğini düşünüyor. 

Wolff, daha önce Rosberg-Hamilton döneminde olduğu gibi olaylı bir ilişki yaratmaktan kaçınacaklarını söylemişti. 

Rosberg ise geçtiğimiz günlerde Russell'ın takıma gelmesiyle daha "hararetli" bir takım ortamı oluşabileceğini ifade etmişti. 

Hamilton'ın şampiyonadaki ana rakibi Max Vertsappen de Russell'ın Hamilton'ın işini zorlaştıracağını düşünüyordu. 

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Wolff ise takımının iki tane 1 numaralı sürücüyle nasıl başa çıkacağını öğrendiğini düşünüyor. 

"Herkesin kişiliği farklı ve iki takım arkadaşı arasındaki durum da insanlara ve onların geçmişine bağlı [Rosberg ve Hamilton]."

"Prost'un Senna'yla yaşadıklarından kişisel olarak dersler çıkardım. Prost'la konu hakkında konuştum, Nico-Lewis durumunda da öğreniyordum." 

"İki sürücümüzün birbiriyle mücadele edeceği bir durum içinde olsaydık, bence bu öğrendiklerimizden faydalanırdık."

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