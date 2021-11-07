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Formula 1 / Meksika GP Haberler

Wolff: "Bu spor beni şaşırtmaya devam ediyor"

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Mercedes takım patronu Toto Wolff, bugün takımının aldığı beklenmedik 1-2'nin ardından bu sporun kendisini şaşırtmaya devam ettiğini söyledi.

Wolff: "Bu spor beni şaşırtmaya devam ediyor"

İlk üç antrenmanlarda Red Bull dominasyonu gördükten sonra Meksika GP'si sıralamalarında Mercedes'in sıralamalarda, 2021 sezonundaki ilk 1-2'sini alması herkesi şaşırttı. Mercedes takım patronu Toto Wolff'ü bile.

Konu hakkında konuşan Wolff, "Bu spor beni şaşırtmaya devam ediyor. Bir seanstan diğerine her şeyin çok hızlı bir şekilde değiştiğini görebiliyorsunuz. Austin'de Cuma günü biz hızlıydık ancak sonrasında performans kaybettik."

"Burada ise biz gerideydik ve bir anda ikinci seansta, aracın potansiyelini çıkardık ve her şey bir araya geldi." dedi.

Bottas'ın turu hakkında konuşan Wolff, "Türkiye'deki tur inanılmazdı. Bugünkü turda insanlar, seans boyunca garajda, onu bir takım değişiklikler yapmaya itmeye çalıştılar. Her seferinde bunu reddetti. Sonra turu attı. Böyle bir performansı görmek çok keyif vericiydi." dedi.

Meksika, takvimin en uzun düzlüklerinden bir tanesine sahip ve bu nedenle yarınki start büyük bir merak konusu. Yarınki start planı hakkında konuşan Wolff, "Şu an için bir planımız yok çünkü biz daha çok üçüncü ve dördüncü başlayacağımız senaryoya göre plan yapmıştık."

"Bu bir avantaj yaratabilir, küçük bir avantaj. Ancak öncelikle bu momentumu yakaladığımızdan dolayı çok mutluyum ve umuyorum ki sezonun sonuna kadar bu tür değişiklikler ile ilerleyebiliriz." dedi. 

Momentum değişikliğinin ne kadar önemli olduğu sorusuna ise Wolff, "Günün sonunda momentum yakalamak her zaman güzel bir şeydir. Ancak doğru işi yapmayı öğrenmeniz gerekiyor ve bu da seanstan seansa aracı anlamanızı ve aracı öğrenmenizi gerektiriyor."

"Austin ve burada olanlara bakabilirsiniz, iyi bir yöne doğru ilerledik ve performans kaybettiğimiz de oldu ancak burada durum farklıydı ve Red Bull sıralamalarda iyi bir gelişim yakalayamadı. İlk seansta iyilerdi ancak sonrasında iyi değillerdi."

"Peki bu neden oldu? Bunu bilmiyorum ve muhtemelen onlar da bilmiyordur." yanıtını verdi.

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