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Formula 1 Las Vegas GP
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Wolff: "Bu sadece lanet olası bir rögar kapağı"

Las Vegas GP'si birinci antrenman seansı Carlos Sainz'ın bir rögar kapağının otomobiline zarar vermesiyle, önce kırmızı bayrakla durduruldu daha sonra ise seans tamamen iptal edildi.

Editör Burak Yasul
Yayın tarihi
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, look at a phone ahead of the team representatives press conference

40 yıllık aranın ardından tekrar Formula 1 takvimine dönen Las Vegas Grand Prix'i olaylı başladı.

Bu sezonun belki de en çok beklenen yarışı olan Las Vegas GP'si, dün gerçekleştirilen görkemli açılışıyla hafta sonunun başlangıcı tanıtılmıştı.

Görkemli açılışına benzer şekilde devam etmesinin beklendiği ve herkesi büyülemeye çalışan yarış, birinci antrenman seansındaki kırmızı bayrakla dikkatleri üzerine çekti.

Seans başlar başlamaz tüm pilotlar piste çıktı ve pisti denemeye başladı. Ancak daha birkaç dakika geçmişken piste sarı bayrakların sallandığını gördük ama sebebini görememiştik.

Pistte tekrar yeşil bayraklar sallandıktan birkaç dakika sonra ise , Sainz'ı otomobilini kenara çekmiş bir şekilde gördük. Sainz'ı pist üzerindeki bir rögar kapağının üzerinden geçerken otomobili darbe aldı ve motoru kapandı.

Seans önce kırmızı bayrakla durdurulurken, daha sonra pistin incelenmesi yönünde bir karar verilerek seans iptal edildi.

Mercedes takım patronu Toto Wolff ise, yaşanan olayın seri için utanç verici olduğu iddialarını reddeden açıklamalarda bulundu.

Wolff, "Bu bir kara leke değil. Bu hiçbir şey değil. Perşembe akşamındayız yapmadığımız bir antrenman seansı var."

"Rögar kapaklarını görecekler ve yarın bunu kimse konuşmayacak." dedi.

Kendisiyle aynı fikirde olmadığını dile getiren bir muhabirin sözünü kesen Wolff, "Bu tamamen saçmalık. Her şeyin yeni standartlarını belirleyen bir etkinlik hakkında kötü konuşmaya nasıl cüret edersiniz?"

"Biz sadece açılmış lanet olası bir rögar kapağından bahsediyoruz. Bu daha önce de oldu. Bu bir şey değil. Bu Grand Prix'i düzenleyen ve bu sporu olduğundan daha büyük hale getiren insanların hakkını teslim edin." dedi.

Wolff sözlerine şu şekilde devam etti: "Liberty harika bir iş çıkardı. Antrenman seansında bir rögar kapağı çıktı diye sızlanmamalıyız."

"Otomobil hasar gördü, bu gerçekten utanç verici. Carlos için tehlikeli olabilirdi. Bu nedenle FIA ve pist yönetimi bunun bir kez daha yaşanmaması için olayı analiz etmesi gerekiyor."

"Burada perşembe akşamı spor için kara lekeden mi bahsediyoruz? Avrupa saatinde kimse izlemiyor zaten. Hadi ama..." diyerek sözlerini noktaladı.

Carlos Sainz, Las Vegas

Carlos Sainz, Las Vegas

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