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Susie Wolff: "Bu iddialar göz korkutucu ve kadın düşmanı davranışlardan kaynaklanıyor"

F1 Akademisi CEO'su Susie Wolff, kendisi hakkında ortaya atılan ve korkutucu ve kadın düşmanı davranışlardan kaynaklandığına inandığı asılsız iddialar nedeniyle derin bir hakarete uğradığını söyledi.

Jonathan Noble
Editör Jonathan Noble
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Susie Wolff on the red carpet

Wolff, FIA'nın Salı gecesi bir açıklama yaparak uyum departmanının bir F1 takım müdürü ile FOM personelinin bir üyesi arasındaki potansiyel çıkar çatışmasına ilişkin bir soruşturma başlattığını duyurmasının ardından kendisini spot ışıklarının altında buldu.

Yaşanan olayın konusu, yönetim organının gizli bilgilerin aktarıldığına dair bir öneri olduğunun söylenmesiyle ilgiliydi. 

Yönetim organı herhangi bir isimden bahsetmemiş olsa da, konunun Wolff ve kocası Mercedes takım patronu Toto Wolff'u kapsadığı yaygın olarak anlaşılmaktadır.

F1 ve Mercedes iddiaları reddeden sert açıklamalar yaparken, Susie Wolff sosyal medyada salı günü öğleden sonra yaşananlardan duyduğu dehşeti dile getirdi ve işin içinde gizli amaçlar olduğunu öne sürdü.

Susie Wolff, "Bu akşam kamuoyunda ortaya atılan iddialar karşısında derin bir hakarete uğradım ama ne yazık ki şaşırmadım." 

"Dürüstlüğümün bu şekilde sorgulanması, özellikle de bu sorgulama tehditkâr ve kadın düşmanı davranışlardan kaynaklanıyor ve yeteneklerimden ziyade medeni durumuma odaklanıyor gibi görünüyorsa, cesaret kırıcıdır."

"Motor sporlarındaki kariyerim boyunca sayısız engelle karşılaştım. Bunların üstesinden geldim ve bu asılsız iddiaların F1 Academy'ye olan bağlılığımı ve tutkumu gölgelemesine izin vermeyi reddediyorum."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, arrives into the paddock with Susie Wolff

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, arrives into the paddock with Susie Wolff

"Bu sporda bir kadın olarak, kendi payıma düşen zorluklarla karşılaştım. Ancak engelleri yıkma ve gelecek nesillerin başarılı olmasının önünü açma konusundaki kararlılığım değişmedi."

"Mümkün olan en güçlü ifadelerle bu iddiaları reddediyorum." dedi.

Wolff'un kadın düşmanı davranışlara atıfta bulunması, FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem'in yıllar önce bir blogda yaptığı cinsiyetçi açıklamalar nedeniyle son aylarda birkaç kez mercek altına alınmasının arka planında yer alıyor.

Web sitesinin arşivlerinden bulunan yazıda Ben Sulayem, "erkeklerden daha zeki olduklarını düşünen kadınlardan hoşlanmadığını, çünkü gerçekte öyle olmadıklarını" yazmıştır.

Ben Sulayem, kısa bir süre önce Basın Birliği'ne konuştu ve yorumlarını savundu.

"Ne söyledim, eğer söylediysem? Diyelim ki ben söyledim. Size tam olarak ne yazdığını söyleyeyim. Diyor ki: 'Kadınların bizden daha zeki olduklarını düşünmelerinden nefret ediyorum'. Ama onlar da erkeklerin kendilerinden daha zeki olduklarını düşünmelerinden nefret ediyorlar."

"Daha zeki olduğumuzu mu söyledim? Hayır. Onların daha az zeki olduğunu söyledim mi? Hayır. Tanrı aşkına, bana karşı sahip oldukları tek şey buysa, bundan daha kötüsünü yapabilirsiniz." dedi.

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