Susie Wolff: "Bu iddialar göz korkutucu ve kadın düşmanı davranışlardan kaynaklanıyor"

Wolff, FIA'nın Salı gecesi bir açıklama yaparak uyum departmanının bir F1 takım müdürü ile FOM personelinin bir üyesi arasındaki potansiyel çıkar çatışmasına ilişkin bir soruşturma başlattığını duyurmasının ardından kendisini spot ışıklarının altında buldu.

Yaşanan olayın konusu, yönetim organının gizli bilgilerin aktarıldığına dair bir öneri olduğunun söylenmesiyle ilgiliydi.

Yönetim organı herhangi bir isimden bahsetmemiş olsa da, konunun Wolff ve kocası Mercedes takım patronu Toto Wolff'u kapsadığı yaygın olarak anlaşılmaktadır.

F1 ve Mercedes iddiaları reddeden sert açıklamalar yaparken, Susie Wolff sosyal medyada salı günü öğleden sonra yaşananlardan duyduğu dehşeti dile getirdi ve işin içinde gizli amaçlar olduğunu öne sürdü.

Susie Wolff, "Bu akşam kamuoyunda ortaya atılan iddialar karşısında derin bir hakarete uğradım ama ne yazık ki şaşırmadım."

"Dürüstlüğümün bu şekilde sorgulanması, özellikle de bu sorgulama tehditkâr ve kadın düşmanı davranışlardan kaynaklanıyor ve yeteneklerimden ziyade medeni durumuma odaklanıyor gibi görünüyorsa, cesaret kırıcıdır."

"Motor sporlarındaki kariyerim boyunca sayısız engelle karşılaştım. Bunların üstesinden geldim ve bu asılsız iddiaların F1 Academy'ye olan bağlılığımı ve tutkumu gölgelemesine izin vermeyi reddediyorum."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, arrives into the paddock with Susie Wolff