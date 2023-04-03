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Wolff: "Bu hafta sonu ilerleme kaydettik"

Mercedes patronu Toto Wolff, bu hafta sonu takım olarak büyük bir ilerleme kaydettikleri görüşünde.

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Wolff: "Bu hafta sonu ilerleme kaydettik"
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Alman üretici, hem tek tur hem de yarış temposunda ilk iki yarışa kıyasla daha güçlü göründüğü Melbourne'den bir podyumla ayrıldı.

Eğer George Russell kırmızı bayraktan etkilenmeseydi, iki araçla birden podyumda olabilirlerdi.

Mercedes takım patronu ve CEO'su Toto Wolff, "Bugün güçlü bir tempoya sahiptik. Aston Martin'ler ve Ferrari'lerle aramız gerçekten çok yakındı."

"Bu bizim için iyi bir haber. Bence bu hafta sonu hem tek turda hem de yarış temposu anlamında ilerleme kaydettik."

"Elimizdekilerden en iyi şekilde faydalandık ve şimdi verileri taramamız, araç hakkında bilgi edinmeye devam etmemiz gerekiyor."

"Bu, güncelleme paketleri hazırlamamıza yardımcı olacak ve liderlerle savaşabilmenin kilit noktası da bu."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

"George için talihsiz bir yarıştı. Lider giderken harika bir pit stop yaptı ve sert lastiğe geçti. Bu kesinlikle doğru karardı ve çok daha önde olabilirdi."

"Kırmızı bayrağın ardından yarışımız artık o kadar iyi değildi. Yine de yükselebilirdi, bu yüzden güç ünitesi sorunu büyük bir talihsizlikti." dedi.

Andrew Shovlin de genel olarak iyi bir hafta sonu geçirdikleri görüşünde.

"Lewis ile bu yılki ilk podyumumuzu elde etmek harika ama takım adına karmaşık bir gündü."

"Lewis zor bir yarışı iyi şekilde götürdü. Yarış boyunca lastik yönetimi ile savunma arasında ince bir denge bulmak zorunda kaldı."

"George güçlü bir hafta sonu geçirdi. Güvenlik Aracının kırmızı bayrağa dönüşmesi talihsizlikti. Ardından güç ünitesi sorunuyla işler daha da kötüye gitti."

"Aracın hızı ilk iki yarışa kıyasla daha iyiydi; ayarlarda bazı değişiklikler yaptık ve umarım bu öğrendiklerimizin bir kısmını önümüzdeki yarışlara taşıyabiliriz."

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