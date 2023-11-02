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Wolff: "Bu hafta Brezilya'da rekabetçi olacağımızın garantisi yok"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, takımının geçen yılki yarışı kazanmasına rağmen Brezilya Grand Prix'sindeki performanslarından emin değil.

Jonathan Noble
Editör Jonathan Noble
Yardımcı Editör Filip Cleeren
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Lewis Hamilton, Mercedes AMG, 2nd position, George Russell, Mercedes AMG, 1st position, congratulate each other on the podium

Alman üretici, 2023 sezonundaki ilk zaferini hedefliyor ve şampiyonadaki ana rakibi Ferrari, bu sezon Red Bull'u podyumun en üst basamağından indirmeyi başaran tek takım.

Fakat W14'ün Amerika Birleşik Devletleri GP'sinde yapılan taban güncellemesi sayesinde umut verici bir tempo yakalaması ve 12 ay önce Interlagos'ta çok güçlü olması, takımın bu hafta sonu için favori gösterilmesine yol açtı.

Yine de Wolff, aracın güçlü ve zayıf yönlerinin bu sezon geçen sezonla aynı olmadığını söylüyor ve net bir şey söylemekten kaçınıyor.

Wolff, W14'ün Brezilya için geçen yılki W13'ten daha iyi fırsatlar sunacağını düşünüp düşünmediği sorusuna şu yanıtı verdi: "Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum."

"Tüm takımlarda geçen yılki performans ile bu yıl arasında belli bir korelasyon olduğunu görebiliyoruz.

"Ancak kesin varsayım yapmak için yeterli veri yok, bu yüzden bilmiyorum. İki ayağımız da yere bassın ve Interlagos'ta nerede olacağımızı görelim."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Wolff,  güncellenmiş W14'ün daha büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyor.

"Sanırım daha fazla yere basma gücü ve daha fazla sürülebilirlik sağladığını gördük. Araç biraz daha az zorlayıcı."

"Yine de genler hâlâ aynı, Lewis bana Meksika'da 'daha hızlı olmasına rağmen sürmesi hâlâ çok zor' dedi. Yani bizim için gelecek yıl için doğru yöne gidip gitmediğimizi görmek önemliydi."

"Doğru yolda gibi görünüyoruz; umarım bu artık bir atılım yapmamızı sağlar."

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