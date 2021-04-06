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Formula 1 / Son dakika

Wolff, Brown'ın Verstappen ve Russell ile ilgili iddiasına yanıt vermekten kaçındı

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Can Çarpıcı

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Zak Brown'ın 2022 için Max Verstappen ve George Russell'ın kendilerine katılabileceği iddiasına yanıt vermekten kaçındı.

Wolff, Brown'ın Verstappen ve Russell ile ilgili iddiasına yanıt vermekten kaçındı

Wolff ve Horner, Brown’ın ‘’Russell ile Verstappen 2022’de Mercedes’te yarışacak’’ iddiasına yanıt verdi

Mclaren F1 CEO’su Zak Brown, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir röportajda Mercedes’in 2022’de Verstappen ve Russell ikilisi ile yarışacağına inandığını söylemişti.

Bahreyn GP hafta sonunda Wolff, Horner, Brown üçlüsü aynı basın toplantısında yer aldı ve Motorsport.com muhabiri Christian Nimmervoll, üçlüye Brown’un bu söylemi hakkında düşüncelerini sordu.

Red Bull takım patronu Horner, soruyu "Bilmiyorum, bu bir spekülasyon. Daha ilk yarıştayız ve sürücülerimizin kontratlarına oldukça hakimiz. Spekülasyon yaratmak için biraz erken olduğunu düşünüyorum.’’ şeklinde cevapladı.

Wolff ise "Bu ikilinin Mercedes’i kimin süreceği hakkında başlattığı tartışmaya katılmak istemiyorum. ‘’ dedi.

Mercedes takım patronu Wolff, sonrasında ise Zak Brown’a neden böyle düşündüğünü sordu.

Brown da ‘’ Yani tam olarak düşünmüyorum. Sabah birisi bana sürücü pazarının gelecek sene için nasıl gözükeceğini düşündüğümü sordu. George’un bu sene kontratı bitiyor ve Mercedes ile gayet iyi bir ilişkisi var. Ayrıca geçen sezon Bahreyn’de de oldukça etkileyici bir performans sergilemişti. Max içinse, kontratını hiç görmedim ama anladığım kadarıyla başka bir takımda sürme ihtimali var."

"Toto ve Mercedes; iyi sürücüleri kolaylıkla ikna edebilir, onların ilgisini çekebilir. Yani eğer bu sürücüler boşta olurlarsa, Toto’nun mevcut sürücü kadrosuyla neler olduğuna da bağlı olarak bu ikilinin Mercedes’e gitmesi muhtemel. Soru bana sorulmuştu, bu bir iddia ya da tahmin değildi, sadece düşüncemi belirttim.’’ şeklinde yanıt verdi.

Basın toplantısının ilerleyen bölümlerinde Wolff’a, 2022 sezonu için sürücüleri ile geçen sezona göre daha erken anlaşmak isteyip istemediği soruldu.

Wolff ise bu soruyu gayet net bir şekilde cevapladı.

"Kesinlikle isterim. İki sürücümüzle de sözleşme imzalamayı Ocak’a kadar bırakmak istemiyoruz. Valtteri, yeni kontratı olağan şekilde geçen yılın yaz ayların imzaladı ve  o zaman imzalanması gerekiyordu. Çünkü bu, sürücüyü rahatlatır ve işine daha iyi konsantre olmasını da sağlar. Ancak açıkça görülebileceği gibi gelecek sezon için birçok seçenek var. Takımın uzun zamanlı geleceği için en iyisini yapmaya çalışırken, mevcut sürücü kadromuza bağlılığımızı da göstereceğiz."

"Valtteri ya da Lewis’ten şüphe duymuyoruz ancak görüşmeler olacak ve bunlar gelecek Ocak’a kalmayacak.’’

Lewis Hamilton, verdiği demeçlerde bu sene sonu emekli olmayı düşünmediğini belirtmişti.

İngiliz pilotun emekli olmaması halinde gelecek yıl Mercedes’te yarışmaya devam edip etmeyeceği sorusuna sorusuna Toto, "Öyle olmasını umuyorum. Birlikte çıktığımız bu yolculuk iki tarafa da çok başarı getirdi. Çocukluğundan beri bir Mercedes sürücüsü, aslında Mercedes'in bir çocuğu. Formula 1’de Mercedes dışında bir motorla 1 hafta sonu bile yarışmadı. Yani, mantıklı olan bu yolculuğun devam etmesi.’’ şeklinde yanıt verdi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar George Russell , Max Verstappen
Takımlar Mercedes , Red Bull Racing
Editör Christian Nimmervoll

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