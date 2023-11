Wolff: "Brezilya'da yaşadığımız sorunu bulduk, her şey netleşti"

Mercedes, son yarış Brezilya'da beklentilerin çok altında kalmış ve bundan ötürü tüm takım hayal kırıklığına uğramıştı.

En kötüsü, takımın yavaşlığa sebep olan şeyi bilmemesiydi fakat geçtiğimiz günlerde yapılan analizler sonrası, takım ayarlarda hata yaptığını keşfetti.

Mercedes patronu Toto Wolff, bundan ötürü rahatladıklarını belirtiyor.

Las Vegas GP öncesi konuşan Wolff, "Brezilya muhtemelen sezonun en zor hafta sonuydu."

"Amerika ve Meksika'daki umut verici performansların ardından Brezilya'da en iyi performansımızı gösteremedik."

"Ayar tarafında yaptığımız yanlışları tespit etmek için çok çalıştık ve bunu yapmayı başardık."

"Hatalarımızı biliyoruz ve performans kaybımızı açıklayabiliyoruz. Takımlar şampiyonasındaki ikinciliğimizi garantilemeye çalışırken bu çok önemli."

"Şimdi buna paralel şekilde, tamamen bilinmeyen bir yerde yarışmanın getireceği zorluklara hazırlanıyoruz. Las Vegas'ta bizi neyin beklediğine dair elimizde çok sınırlı bilgi var ve yeni pistin benzersiz özelliklere sahip olacağını tahmin ediyoruz."

"Hafta sonu programı, diğer yarışlarda takip ettiğimiz olağan programa göre değiştirildi. Yarış, hava ve pist sıcaklığının muhtemelen on derecenin altında olacağı gece saatlerinde gerçekleşecek. Ayrıca, pist düzeni çok sayıda yavaş viraj ve uzun düzlükle alışılmadık bir yapıya sahip."

"Hepimiz için büyük bir mücadele olacak ve bunu üstlenmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Tüm spor dünyasının gözü Formula 1'de olacak, bu nedenle heyecan verici bir gösteri sunmaya çalışacağız."

"Bunu görenler unutulmaz bir deneyim yaşayacaklar” dedi.

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, Bernd Maylander, Safety Car Driver, on the grid