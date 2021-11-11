Wolff: "Brezilya'da ve kalan tüm yarışlarda her şeyimizi vereceğiz"

Mercedes, bitime dört yarış kala her iki şampiyonada birden zor durumda. Şu anda Max Verstappen 19 puan farkla ilk sırada yer alıyor.

Mercedes ve Red Bull arasında ise sadece bir puan fark var.

Brezilya GP öncesi konuşan Wolff şöyle dedi: "Dönüp Meksika'daki yarışa baktığımızda, bizim için kesinlikle bir tür hasar sınırlama yarışıydı. Pist, özellikleri göz önüne alındığında, bizim için kolay bir hafta sonu olmayacağını biliyorduk ve pazar günü de durum buydu."

"Galibiyet hiçbir zaman kartlarımız arasında değildi ancak Lewis üçüncü olması gereken bir araçla, ikinci sırada kalabilmek adına her şeyini verdi. Her iki şampiyonada birden değerli puanlar kazandıran güçlü bir savunma yaptı."

"Valtteri ise cumartesi günü, muhteşem bir pole turu attı ve bu da pazar günü ilk virajda rakibinin kendisine çarpmasıyla birlikte durum daha da acılı hale getirdi. Bu olayın ardından tüm öğleden sonra onun için oldukça zordu. Fakat bunun onu bir dahaki sefer için daha motive hale getireceğini biliyoruz."

"Üçlü yarışların en iyi tarafı, pozitif bir ivme yakalamak için hemen yeni bir fırsata sahip olabilmeniz. Brezilya'ya döneceğimiz için çok heyecanlıyım. Taraftarlar çok tutkulular ve Interlagos çok ikonik bir pist. Son sezonlarda bizim için en iyi pist değildi ve Red Bull'a daha çok uyuyordu. Fakat bu yıl bize her şeyin olabileceğini gösterdi. Aynı zamanda, daha fazla fırsat sunan sprint yarışlarının sonuncusu da burada gerçekleşecek."

"Brezilya ve diğer yarışlarda, sahip olduğumuz her şeyi ortaya koyacağız. Sezonun bu noktasında hâlâ mücadelenin içerisinde olmak gurur verici. Şampiyonluk mücadelesinin son ana kadar devam etmesini ve her iki takımın da son tura kadar mücadeleyi sürdürmesini bekliyoruz."

"Aradaki farkı kapatmamız gerekiyor ve bunun çok sert bir savaş olacağını biliyoruz. Fakat mümkün olduğunca zorlamaya devam edeceğiz ve gözlerimizi nihai hedefe çevireceğiz."