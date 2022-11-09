Wolff: "Brezilya'da Meksika'daki kadar güçlü olmayacağız"

Haberi dinle

Alman üretici, Meksika'da bu yıl belki de şimdiye kadarki en iyi performansını sergiledi ve her iki pilot da galibiyet çekişmesinde yer aldı.

Toto Wolff, sonunda ikinci ve dördüncü oldukları için çok memnun görünmese de, takımının yaptığı geri dönüşten memnun.

Fakat Brezilya'da bu kadar iyi olmalarını beklemiyor.

Wolff, "Meksika'da, karşımıza çıkan her fırsatı değerlendiremesek de Lewis'in harika sürüşüyle podyuma çıkması ve George'un dördüncü sırada finiş görmesiyle tekrar iyi puanlar almayı başardık."

"Kazanmak için mücadele etmek cesaret vericiydi ve yılın başından bu yana ne kadar ilerlediğimizi gösterdi."

"Her zaman en üst noktayı hedefliyor olsak da, bu ilerlemeden gurur duymalıyız. Şimdi bu ivmeyi, yıl sonuna kadar hatta 2023'e kadar sürdürmeyi hedefliyoruz."

"Brezilya, sezonun son çifte yarışını başlatacak. Interlagos ikonik bir pist ve Lewis'in geçen yıl sprint ve ana yarıştaki performansı da dahil olmak üzere, tarih boyunca pek çok özel ana sahne oldu."

"Lewis'in bu hafta fahri vatandaş ilan edildiği ve geçmişte harika anılar yaşadığımız Brezilya'ya geri dönmekten gurur duyuyoruz."

"Kâğıt üzerinde bizim için Meksika kadar güçlü bir pist olmayabilir ama ne olursa olsun son yarışlardaki ivmemizi sürdürmek istiyoruz."

"Bu yüzden, bir kez daha mücadeleye dahil olmak için çok çalışmaya devam edeceğiz.