Wolff, 2013'ten beri ilk defa F1 yarışına katılmayacak!

Wolff, Mercedes'in üst üste altıncı pilotlar ve takımlar şampiyonluğunu kazanmasının ardından, yeni kurallar ve takımın 2021 ve sonrasında F1'deki geleceği gibi diğer önemli konulara odaklanmak için Interlagos yarışına katılmamayı tercih etti.

Wolff, "Brezilya, 2013'ten beri katılmayacağım ilk yarış olacak. Her iki şampiyonluğu da garantilememiz bana, Avrupa'daki diğer konulara odaklanmam için daha fazla vakit veriyor."

"Bunu yaparken, takımın hem pistte hem de pist dışında mümkün olan en iyi şekilde temsil edileceğini bilmek harika." dedi.

Lewis Hamilton, Amerika Grand Prix'sinde ikinci olarak altıncı pilotlar şampiyonluğunu elde etti ve bu yüzden sürücüler arasındaki savaş konusunda takım üzerinde daha az baskı olacak.

Ancak Wolff, Ferrari'nin ikinci yarıda iyi bir gelişim kaydettiğini biliyor ve bundan ötürü kalan yarışları iyi şekilde bitirmek istediklerini söylüyor.

"2019 sezonunda iki yarışa daha katılacağız ve bu sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Sonraki durağımız Brezilya olacak. Geçen yıl orada yarışı kazanmakla kalmamış, takımlar şampiyonluğunu da garantilemiştik."

"Çok kısa bir pist ve aradaki farklar çok küçük. Genellikle yaz tatilinden bu yana cumartesi günleri en hızlı araca sahip değildik ama Austin'de pole almayı başardık ve Sao Paulo'da tekrar ilk çizgiden başlamak için mücadele etmeye çalışacağız."