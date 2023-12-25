Wolff: "Brezilya GP'yi hatırlamak istemiyorum"
Mercedes patronu Toto Wolff, 2023 Brezilya GP'nin kendileri için bu yılki en kötü hafta sonu olduğunu söylüyor.
2023 Brezilya GP, Mercedes'in bu yılki en kötü hafta sonlarından birisiydi ve yarışta iki pilot da epey geride kaldı.
Sezonun iyi ve kötü anlarını yorumlayan Wolff, bu hafta sonunu hatırlamak istemediğini söyledi.
Wolff şöyle konuştu: "Bu yıl yüksek beklenti içerisinde olduğumuz fakat bu beklentilerin karşılık görmediği pek çok şey vardı."
"Sanırım hatırlamak istediğim son şey Brezilya'daki yarıştı. 2022'de başarılıydık, tüm hafta sonunu domine ettik; o hafta sonu hem sprint hem de ana yarışı kazandık ama 2023'te tam tersi oldu."
"Muhtemelen sezonun en kötü anıydı."
"Bence en iyi an, final yarışının ardından Abu Dabi'de yaşananlardı. İkinci ya da üçüncü sırayı hiçbir zaman önemsemedim çünkü her zaman sadece kazanma hedefinde oluyoruz"
"Ancak sezon sonunda şampiyona ikincisi olmak, psikolojik açıdan takım için çok önemliydi."
Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG
Wolff'a göre kendileri adına 2023'ün en iyi yarışı Austin'di.
"Kulağa garip gelecek ama muhtemelen diskalifiye edildiğimiz yarış olan Austin, sezonun en iyi yarışıydı."
"Austin'deki yarışa yeni bir güncelleme paketi getirdik ve hepsi düzgün şekilde çalıştı. Araç iyiydi ve lideri kovalıyorduk."
"Sonunda diskalifiye edildiğimizi söyleyeceksiniz. Fakat yine de aracımız gayet hızlıydı ve o hafta sonundan keyif aldık."
"Aerodinamik hesaplamalar ile pistteki sonuçlar arasında iyi bir korelasyon olduğunu gördük ve bu iyiydi."
Wolff, 2023'ün kendilerine çok fazla şey öğrettiğini düşünüyor.
"Gerçekten çok şey öğrendik."
"Her şeyden önce zor yarışlar ve zor sezonlardan çok şey öğrenirsiniz. Biz her zaman kaybettiğimiz günlerin rakiplerimizi pişman edeceğini söyleriz."
"Hem organizasyon genelinde hem de insani düzeyde pek çok ders çıkardık. Aynı zamanda teknik tarafta da çok şey öğrendik. Tüm bunlar ilerlememize yardımcı olacak."
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