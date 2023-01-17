Wolff: "Brezilya GP'ye gelmediğim için pişman değilim"
George Russell'ın Interlagos'ta kazandığı gün Mercedes takım patronu Toto Wolff orada değildi ancak bundan pişmanlık duymuyor.
Mercedes için hayal kırıklığıyla geçen yılda, takımın elde ettiği tek zafer Brezilya Grand Prix'sinde geldi ve George Russell, harika bir performansla zafere ulaştı. Mercedes ise duble yaptı.
İlginç şekilde o yarışta Mercedes garajında bir isim yoktu; Toto Wolff. Son birkaç yıldır halletmesi gereken bazı işler olduğunda yarışlara katılmayan Wolff, Brezilya GP'de de benzer bir yolu seçti.
O yarışta da Mercedes o yılki ilk ve tek zaferini elde etmeyi başardı.
Avusturyalı menajer o özel anı hatırladı ancak pistte olmadığı için hayal kırıklığı yaşamadığını dile getirdi.
Wolff, Beyond the Grid podcast'ine, "Yaşayacağımı düşünmediğim bir başka ilginç deneyimdi."
"O hafta sonu Abu Dabi'deydim, orada bazı iş toplantıları yapmam gerekiyordu. Otel odasında bir telefon yoluyla garaja bağlandım, böylece normalde sahip olduğum tüm kanalları dinleyebilir ve konuşabilirdim."
"Zaman ekranı ve TV görüntüleri vardı, bu yüzden durum tam anlamıyla garajdakiyle aynıydı."
"Bir otelde olduğumu düşünmedim çünkü kendimi sadece ana kaptırmıştım. Kazandığımızda Susie bana 'Eminim orada olmadığın için pişmansındır' dedi."
"Fakat ben hiç öyle hissetmedim çünkü tüm bunlar her zaman benim ve sürücülerin etrafında dönen bir şey."
"Röportajlar veriyoruz, hep gözlem altındayız, başkalarının yaptığı işlerin tüm övgüsünü biz alıyoruz."
"Andrew Shovlin'in yanı sıra Bradley Lord ve James Vowles (Williams'a geçiyor) var, onlar takımın kalbi ve ruhu."
"O an kendimi bundan daha gururlu hissedemezdim. O çocukların performansı göz önüne alındığında, bundan daha mutlu olamazdım." dedi.
Yarışa pole pozisyonundan başlayacakları göz önüne alındığında, pazar günü yarışa neden gitmediği sorulduğunda Wolff, "Artık çok geçti, ayrıca bunu yapmak çok fırsatçı olurdu. Oraya ben dahil olmadan vardılar" dedi.
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