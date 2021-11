Wolff: "Brezilya cezası, Hamilton'ın 'süper güçlerini' ortaya çıkardı"

Pazar günü yapılan Katar Grand Prix'sinde pole pozisyonundan başladığı yarışı kazanan Hamilton, şampiyonadaki rakibi Red Bull pilotu Max Verstappen ile farkı sekiz puana kadar düşürdü.

Bu galibiyetle beraber Hamilton, Brezilya'daki sprint yarışında, teknik denetimlere takıldıktan sonra, son sırada başlamasının ardından ana yarışı kazanması ile beraber, üst üste ikinci yarış galibiyetini almayı başardı.

Son iki hafta sonu boyunca Mercedes ve Red Bull arasındaki tansiyon da iyice artmaya başladı. Red Bull patronu Christian Horner, şampiyona için mücadele eden takımlar arasında "hiçbir ilişki olmadığını" belirtti.

Motorsport.com'un, şampiyonadaki sert mücadelenin Hamilton'ın en iyi performansını ortaya çıkarmasına yardımcı olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Wolff, "Brezilya'daki Cumartesi gününde uyuyan devi uyandırdılar."

"Şu an her şeyin kontrolünde - tamamen vahşi ve soğukkanlı bir durumda. Lewis'in en iyi olduğu nokta bu ve bunu geçmişte de gördük. O şu an o noktada." dedi.

Wolff, Hamilton'ın Brezilya GP'sinde karşı karşıya kaldığı zorluğun, kendi içindeki en iyisini ortaya çıkarmasına yardımcı olduğunu söyledi ve İngiliz pilotun zorluklarla olan mücadelesine dikkat çekti.

Avusturyalı takım patronu, "Bence onun karşısına zorluk çıktığında o, süper kahraman güçlerini aktive edebildiği bir noktaya gidiyor."

"Bunu ortaya çıkaran şey de Interlagos'ta ona çıkarılan zorluktu." dedi.

Türkiye GP'si hafta sonunda şampiyona liderliğini kaybeden Hamilton, Verstappen'in Amerika ve Meksika'da aldığı galibiyetlerin ardından şampiyonada 19 puan geride kaldığı bir noktada yer aldı.

Ancak Wolff, takımının şampiyona mücadelesinde hiçbir zaman kendine olan inancını kaybetmediğini belirtti.

Konu hakkında konuşan Wolff, "Türkiye'de çok güçlü bir yarış geçirdik, sonrasında Austin ve Meksika'da beklentilerimizin gerisinde kaldık."

"Ancak takımda hiç kimse mücadeleden vazgeçmedi ve şampiyonanın yeniden yön değiştirmesinden dolayı çok mutluyum."

"Eğer senenin başında Suudi Arabistan ve Abu Dhabi'ye kadar bu savaşın süreceğini söyleseydiniz, bu benim için yeterli olurdu."

"Bu nedenle umuyorum ki sonuna kadar gidebiliriz. Kim kazanırsa kazansın, şampiyonluğu hak edecektir çünkü iki taraf birden şampiyon olmayı hak ediyor." dedi.