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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Wolff: "Hızlı bir araca sahip olmayı ve böyle bir sıralama geçirmeyi, tempomuzun olmamasına tercih ederim"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, araçta temponun olmamasındansa hızlı olup böyle kazalar yaşamayı tercih edeceğini söyledi ve bu hafta sonu gösterdikleri performansa şaşırdıklarını belirtti.

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Wolff: "Hızlı bir araca sahip olmayı ve böyle bir sıralama geçirmeyi, tempomuzun olmamasına tercih ederim"
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Avusturya GP sıralama turlarının son bölümünde, iki Mercedes pilotu da aracının kontrolünü kaybetti ve seansı bariyerlerde tamamladı.

Hamilton, son bölümün bitmesine 5 dakika kala 7. virajda aracının arkasını kaybetti ve bariyerlere uçtu.

Kırmızı bayrakların ardından 11 dakikalık bir bekleyiş yaşandı ve seans yeniden başladığında Russell piste çıkan ilk isimlerden oldu.

Russell, zamanını daha da geliştirmek için piste çıktığında beşinci sıradaydı ancak son virajda aracının arkasını kaybetti ve lastik bariyerlere çarparak durdu. Böylece iki Mercedes pilotu da seansa veda etti ve Russell, 5. olurken, Hamilton 10. sırada yer aldı.

Seansın ardından konuşan takım patronu şunları söyledi: "İki pilot da, kaza için asla kendisine kızmamalı."

"Onlara, arka arka 10 yarıştır birbiriyle eş değer olmayan araçlar verdik, şimdi bunu çözmeye başlıyoruz ve önde sürebiliyoruz ama bunlar olabilir, aracı kaybedebilirsiniz."

"Hızlı bir araca sahip olmayı ve böyle bir sıralama geçirmeyi, ilk dörtte olabilecek tempoya sahip olmamaya tercih ederim."

Takım patronu, seans boyunca kameralara duygularını göstermedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 crashes

Lewis Hamilton, Mercedes W13 crashes

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Çok uzun zamandır oyunun içinde değiliz. George belki Sergio ile başlayabilir ve eğer Sergio geri düşerse Lewis ile başlayabilir. Göreceğiz. Bir sprint var ve pazar günkü yarış var. Eğer iyi bir tempomuz olursa, oldukça iyi adımlar atabiliriz."

Hamilton, kaza yaptığı sırada Avusturya'daki taraftarların sevindiği görüldü. Geçtiğimiz hafta Silverstone yarışında da Verstappen yuhalanmış ve aracında sorun yaşadığında sevinçle karşılanmıştı.

Wolff, "Bir araç duvardayken sevinen veya bir sürücü röportaj veriyorken yuhalayan taraftarlar hakkında daha fazla konuşmamız gerektiğini düşünüyorum."

"Bu bizim rakiplerimize veya orada bir düşmanlık olduğunu düşünseniz bile düşmanlarımıza yaptığımız bir şey değil. Bu yüzden kimse bunu yapmamalı. Biz F1 ile birlikte insanları bilinçlendirmeliyiz." dedi.

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