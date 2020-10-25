Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
Biletler
31 Eki
FP1:
5 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
FP1:
18 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
32 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
39 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
46 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Portekiz GP / Son dakika

Wolff, Bottas'ın yumuşak lastiğe geçiş isteğini reddetmelerini savundu

paylaşım
yorumlar
Wolff, Bottas'ın yumuşak lastiğe geçiş isteğini reddetmelerini savundu
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik

Toto Wolff, Portekiz GP'de Valtteri Bottas'ın pit stopta yumuşak lastiklere geçiş isteğini reddettiklerini çünkü bunun doğru olmayacağını bildiklerini söyledi.

Portekiz'de yarışın ilk bölümünde liderliği ele geçiren ve 20. tura kadar yerini koruyan Bottas, daha sonra takım arkadaşına geçildi.

Hamilton, 40. turda pite girene kadar Bottas'la farkı 10 sn'ye kadar çıkardı ve pite girdiğinde sert lastikleri taktı.

Hamilton'a karşı avantaj kazanmak isteyen Bottas, pit stopta yumuşak lastiklere geçmek istedi ancak Mercedes bu isteğe karşı çıkarak sert lastikleri taktı. Bottas, yarışı takım arkadaşının 25 sn gerisinde ikinci sırada tamamladı.

Bottas'ın yumuşak lastik isteğine karşı çıkmaları konusunda Wolff, stratejiyi değiştirmeme kararının doğru hamle olduğunu söyledi.

 

Wolff, "Zaman zaman bunu yapıyoruz ancak her zaman sıkıntılı bir durum oluyor."

"Lider pilota doğru olduğunu düşündüğünüz için sert lastikleri taktığınızda, ikinci olan pilot sizi diğerini yapmak konusunda ikna etmeye çalışıyor. Bu durumda araçların stratejilerini değiştirdiğinizi açıklamak çok zor oluyor."

"Çok fazla bu olaya dahil olmak istemiyoruz ve bu tip çağrılara izin verdiğimiz durumlar da olacak." dedi.

Wolff, verdikleri kararın doğru olduğunu verilerde gördüklerini söyledi ve Sergio Perez ile Esteban Ocon'un yarışın sonunda yumuşak lastiklerle yaşadıkları sorunların kendilerini haklı çıkardığını düşünüyor.

Wolff, "Sert lastiklerin daha iyi lastikler olduğundan emindik. Diğer araçlarda gördüğümüz tüm verilere bakarak sert lastikler orta ve yumuşak lastiklerin önüne geçiyordu. Checo ve Esteban'ın yarışın sonunda yaşadıklarına bakın. Yumuşak lastikler çalışmadı."

"Yumuşak lastikler, yarışın sonundaki en zayıf lastiklerdi. Kararımızdan oldukça emindik çünkü sert lastiklerin daha iyi olmasını bekliyorduk." dedi.

İlgili haberler:

Perez, Gasly savunması nedeniyle kınama aldı, grid cezasına yaklaştı

Önceki haber

Perez, Gasly savunması nedeniyle kınama aldı, grid cezasına yaklaştı

Sonraki haber

Ferrari, Vettel'in "eşit olmayan araç" iddialarını yalanladı

Ferrari, Vettel'in "eşit olmayan araç" iddialarını yalanladı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Pilotlar Valtteri Bottas
Takımlar Mercedes
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar Bugün

Portekiz GP: Hamilton kazandı, tarihin en çok kazanan pilotu oldu!
Formula 1 Formula 1 / Yarış raporu

Portekiz GP: Hamilton kazandı, tarihin en çok kazanan pilotu oldu!

Leclerc: "Ferrari'nin en iyi olduğu yarıştı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Ferrari'nin en iyi olduğu yarıştı"

Wolff, Bottas'ın yumuşak lastiğe geçiş isteğini reddetmelerini savundu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff, Bottas'ın yumuşak lastiğe geçiş isteğini reddetmelerini savundu

Vettel: "Leclerc farklı bir sınıfta"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Leclerc farklı bir sınıfta"

Ferrari, Vettel'in "eşit olmayan araç" iddialarını yalanladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Vettel'in "eşit olmayan araç" iddialarını yalanladı

Perez: "Verstappen'e yeteri kadar yer bıraktığımı düşünmüştüm"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Verstappen'e yeteri kadar yer bıraktığımı düşünmüştüm"

Hamilton 92. zaferle Michael Schumacher'in yarış kazanma rekorunu kırdı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton 92. zaferle Michael Schumacher'in yarış kazanma rekorunu kırdı!

Hayallerinle Yarış Honda e-GP kayıtları 23 Ekim'de başlıyor
eSpor eSpor / Özel Haber

Hayallerinle Yarış Honda e-GP kayıtları 23 Ekim'de başlıyor

Son Haberler

Ferrari, Vettel'in "eşit olmayan araç" iddialarını yalanladı
F1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Vettel'in "eşit olmayan araç" iddialarını yalanladı

Wolff, Bottas'ın yumuşak lastiğe geçiş isteğini reddetmelerini savundu
F1 Formula 1 / Son dakika

Wolff, Bottas'ın yumuşak lastiğe geçiş isteğini reddetmelerini savundu

Perez, Gasly savunması nedeniyle kınama aldı, grid cezasına yaklaştı
F1 Formula 1 / Son dakika

Perez, Gasly savunması nedeniyle kınama aldı, grid cezasına yaklaştı

Perez: "Verstappen'e yeteri kadar yer bıraktığımı düşünmüştüm"
F1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Verstappen'e yeteri kadar yer bıraktığımı düşünmüştüm"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Portekiz GP: Hamilton kazandı, tarihin en çok kazanan pilotu oldu!

2
Formula 1

Leclerc: "Ferrari'nin en iyi olduğu yarıştı"

2s
3
Formula 1

Wolff, Bottas'ın yumuşak lastiğe geçiş isteğini reddetmelerini savundu

41dk
4
Formula 1

Vettel: "Leclerc farklı bir sınıfta"

5
Formula 1

Ferrari, Vettel'in "eşit olmayan araç" iddialarını yalanladı

8dk

Son Haberler

Ferrari, Vettel'in "eşit olmayan araç" iddialarını yalanladı
F1

Ferrari, Vettel'in "eşit olmayan araç" iddialarını yalanladı

Wolff, Bottas'ın yumuşak lastiğe geçiş isteğini reddetmelerini savundu
F1

Wolff, Bottas'ın yumuşak lastiğe geçiş isteğini reddetmelerini savundu

Perez, Gasly savunması nedeniyle kınama aldı, grid cezasına yaklaştı
F1

Perez, Gasly savunması nedeniyle kınama aldı, grid cezasına yaklaştı

Perez: "Verstappen'e yeteri kadar yer bıraktığımı düşünmüştüm"
F1

Perez: "Verstappen'e yeteri kadar yer bıraktığımı düşünmüştüm"

Leclerc: "Ferrari'nin en iyi olduğu yarıştı"
F1

Leclerc: "Ferrari'nin en iyi olduğu yarıştı"

Son Videolar

Portekiz GP: Yarış gridi 01:01
Formula 1

Portekiz GP: Yarış gridi

Portekiz Grand Prix'si Start Gridi 01:01
Formula 1

Portekiz Grand Prix'si Start Gridi

Grosjean ve Magnussen, Haas'tan ayrılacak 02:39
Formula 1

Grosjean ve Magnussen, Haas'tan ayrılacak

Red Bull RB16 ön kanadı 00:55
Formula 1

Red Bull RB16 ön kanadı

Grand Prix Greats – Portekiz GP'deki en iyi anlar 04:56
Formula 1

Grand Prix Greats – Portekiz GP'deki en iyi anlar

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.