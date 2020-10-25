Wolff, Bottas'ın yumuşak lastiğe geçiş isteğini reddetmelerini savundu

Portekiz'de yarışın ilk bölümünde liderliği ele geçiren ve 20. tura kadar yerini koruyan Bottas, daha sonra takım arkadaşına geçildi.

Hamilton, 40. turda pite girene kadar Bottas'la farkı 10 sn'ye kadar çıkardı ve pite girdiğinde sert lastikleri taktı.

Hamilton'a karşı avantaj kazanmak isteyen Bottas, pit stopta yumuşak lastiklere geçmek istedi ancak Mercedes bu isteğe karşı çıkarak sert lastikleri taktı. Bottas, yarışı takım arkadaşının 25 sn gerisinde ikinci sırada tamamladı.

Bottas'ın yumuşak lastik isteğine karşı çıkmaları konusunda Wolff, stratejiyi değiştirmeme kararının doğru hamle olduğunu söyledi.

Wolff, "Zaman zaman bunu yapıyoruz ancak her zaman sıkıntılı bir durum oluyor."

"Lider pilota doğru olduğunu düşündüğünüz için sert lastikleri taktığınızda, ikinci olan pilot sizi diğerini yapmak konusunda ikna etmeye çalışıyor. Bu durumda araçların stratejilerini değiştirdiğinizi açıklamak çok zor oluyor."

"Çok fazla bu olaya dahil olmak istemiyoruz ve bu tip çağrılara izin verdiğimiz durumlar da olacak." dedi.

Wolff, verdikleri kararın doğru olduğunu verilerde gördüklerini söyledi ve Sergio Perez ile Esteban Ocon'un yarışın sonunda yumuşak lastiklerle yaşadıkları sorunların kendilerini haklı çıkardığını düşünüyor.

Wolff, "Sert lastiklerin daha iyi lastikler olduğundan emindik. Diğer araçlarda gördüğümüz tüm verilere bakarak sert lastikler orta ve yumuşak lastiklerin önüne geçiyordu. Checo ve Esteban'ın yarışın sonunda yaşadıklarına bakın. Yumuşak lastikler çalışmadı."

"Yumuşak lastikler, yarışın sonundaki en zayıf lastiklerdi. Kararımızdan oldukça emindik çünkü sert lastiklerin daha iyi olmasını bekliyorduk." dedi.