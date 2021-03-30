Wolff, Bottas'ın strateji konusundaki şikayetini cevapladı

Bottas, yarış galibi Hamilton ve Red Bull'dan Max Verstappen'in gerisinde damalı bayrağı üçüncü sırada gördü ve en hızlı tur puanını almak için yarışın sonuna doğru üçüncü bir pit stop yapmayı seçti.

Ancak Bottas'ın 2021 F1 sezonunun açılış turunu kazanma şansı, başlangıçta Charles Leclerc'in Ferrari'si tarafından üçüncü pozisyon için geçildikten sonra kaybedildi.

Bottas eski pozisyonunu geri alana kadar liderlerle arasında fark daha da açıldığından Mercedes, Bottas'ın da Hamilton gibi Verstappen'den önce pite girme stratejisini uygulamasının en iyi seçenek olduğunu düşündü.

Lastik tabancası sebebiyle yavaş bir 2. pit stopun mağduru olan Bottas, bu sebeple liderlerle arasındaki farkı kapatamadı fakat güvenli bir şekilde 3.lükle yarışı tamamladı.

Yarıştan sonra Bottas, takımının kendisini 'savunmacı' bir stratejiye koymasından ötürü şaşkın ve hayal kırıklığına uğramış hissettiğini belirtti.

Fin pilot, "Kesinlikle hayal kırıklığı yaşıyorum. İyi olan şey, takım olarak iyi puanlar almış olmamız. Ancak kendi açımdan baktığımda, strateji açısından hep saldırı yerine defans tarafındaydım. Buna oldukça şaşırdım ve bu normal bir şey değildi.

"Ardından yavaş bir pit stop oldu, bu durum, tüm fırsatları götürmüş oldu."

"Elbette her iki araçla da ön taraftaydık ve bu şekilde stratejiyle de oynayabilirdik fakat bence benim açımdan, bu yarışta elde edilebilecek bir şeyler daha vardı." dedi.

Motorsport.com tarafından Mercedes'in seçebileceği alternatif bir strateji olup olmadığı sorulduğunda, Wolff masada başka bir seçenek olmadığını açıklayarak, Bottas'ın başlangıçta Leclerc tarafından geçilerek kendi şansını tehlikeye attığını belirtti.

Bottas'ın yorumları hakkındaki fikri sorulduğunda Wolff şunları söyledi: "Masada başka herhangi bir strateji seçeneği olduğunu düşünmüyorum, çünkü Valtteri'yle de erken pit stop stratejisini uyguladık ve bunun ona yarışmak için bir şans tanımasını bekliyorduk."

"Bizim için kötü olan şey, yarışın başında pozisyonunu kaybetmesiydi ve ondan sonra öndeki 2 araçla arasında açılan farkı kapatamadı."

"Pit stopu Max'in önüne geçmek için yaptık, ki bence başarılı da olurdu, ancak sağ ön lastik tabancasıyla bir sorun yaşadık."

Wolff, Bottas'ın kokpitte mevcut tüm bilgilere sahip olamadığı için sürücüsünün hayal kırıklığını anladığını söyledi.

Wolff, "Aracın içinde sınır düzeyde bilgiye sahipken: 'Bence daha farklı bir şey yapabilirdik.' demelerini ve öfkelenmelerini anlıyorum."

"Başka nasıl bir strateji uygulayabilirdik bilmiyorum. Tek pit stop seçeneği açıkça mümkün değildi, orta hamurlar yarışın sonuna kadar dayanamazdı, 2. çıkışındaki sert hamurlar performans kaybediyordu."

"Başka herhangi bir seçeneğimiz yoktu." diyerek sözlerini tamamladı.