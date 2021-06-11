Wolff: "Bottas'ın pit stoplarda yanlış yerde durduğu yorumumda yanılmışım"

Mercedes ve Valtteri Bottas arasındaki ilişki, son haftalarda giderek kötüye gitmeye başlamış durumda.

Monako'da Toto Wolff, Valtteri Bottas'ın yanlış yerde durmasından ötürü lastiğinin çıkarılamadığını söylemişti, fakat Fin pilot doğru yerde durduğunu düşünüyordu ve bu yüzden bu yorumlara şaşırdığını söyledi.

Bakü'deki yarışın ardından açıklamalarda bulunan Mercedes takım patronu Wolff, sözlerini geri aldığını çünkü yanıldığını söyledi.

Wolff, "Aslında tam yerinde durdu, tüm hikayeye baktığımızda hiç hata yapmadı. Bu, bizim sorunumuzdu."

"Bu konu da yanılmışım. Birkaç santim uzakta durduğunu söylemiştim ama doğru yerdeydi." dedi.

Genel görüş artık Bottas ve Mercedes arasındaki bağların koptuğu ve gelecek yıl Fin pilotun yerini George Russell alacağı yönünde.

Ancak Wolff, Bottas'ın şanssızlığına dikkat çekti ve bunun gelecek kararlarını etkileyeceğini belirtti.

Wolff, "Valtteri bu yıl yine çok ama çok şanssızdı ki buna inanmak gerçek çok güç. Sadece Monako'da olanlara bakın. Gelecek yıl için sürücü seçimimizi yaparken kesinlikle bunu dikkate alacağız." dedi.

Öte yandan basın, Bottas'ın takımdaki günlerinin sayılı olduğunu yazıyor.

Alman yorumcu Kai Ebel de geçtiğimiz günlerde, "İkinci sürücüler söz konusu oluğunda, Perez'in inanılmaz bir yarış mentalitesine sahip olduğunu görebiliyorsunuz. Bottas uzun süredir her zaman en iyi araçtaydı fakat Perez o araçta olsaydı [daha] çok şey başarırdı." dedi.

RTL bu konuda, "Gençlere daha iyisini yapma şansı vermenin vakti geldi. George'u o kopkpite geçirme vakti." yazarken, Hollandalı De Limbuger, "Bottas dikkatli olmalı yoksa yakında Mercedes'in direksiyonuna Russell geçecek." yazdı.

Valtteri Bottas, Mercedes Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images