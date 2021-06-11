Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Leclerc: "Sainz'la farklı bir ilişkimiz var" Sonraki / Steiner: "FIA'nın Mazepin'e geriye dönük ceza vermesi mümkün değil"
Formula 1 Haberler

Wolff: "Bottas'ın pit stoplarda yanlış yerde durduğu yorumumda yanılmışım"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes patronu Toto Wolff, Valtteri Bottas'ın bu yıl çok şanssız olduğunu söylerken, pit stopta yanlış yerde durduğu yorumunu da geri aldı.

Wolff: "Bottas'ın pit stoplarda yanlış yerde durduğu yorumumda yanılmışım"

Mercedes ve Valtteri Bottas arasındaki ilişki, son haftalarda giderek kötüye gitmeye başlamış durumda.

Monako'da Toto Wolff, Valtteri Bottas'ın yanlış yerde durmasından ötürü lastiğinin çıkarılamadığını söylemişti, fakat Fin pilot  doğru yerde durduğunu düşünüyordu ve bu yüzden bu yorumlara şaşırdığını söyledi.

Bakü'deki yarışın ardından açıklamalarda bulunan Mercedes takım patronu Wolff, sözlerini geri aldığını çünkü yanıldığını söyledi.

Wolff, "Aslında tam yerinde durdu, tüm hikayeye baktığımızda hiç hata yapmadı. Bu, bizim sorunumuzdu."

"Bu konu da yanılmışım. Birkaç santim uzakta durduğunu söylemiştim ama doğru yerdeydi." dedi.

Genel görüş artık Bottas ve Mercedes arasındaki bağların koptuğu ve gelecek yıl Fin pilotun yerini George Russell alacağı yönünde.

Ancak Wolff, Bottas'ın şanssızlığına dikkat çekti ve bunun gelecek kararlarını etkileyeceğini belirtti.

Wolff, "Valtteri bu yıl yine çok ama çok şanssızdı ki buna inanmak gerçek çok güç. Sadece Monako'da olanlara bakın. Gelecek yıl için sürücü seçimimizi yaparken kesinlikle bunu dikkate alacağız." dedi.

Öte yandan basın, Bottas'ın takımdaki günlerinin sayılı olduğunu yazıyor.

Alman yorumcu Kai Ebel de geçtiğimiz günlerde, "İkinci sürücüler söz konusu oluğunda, Perez'in inanılmaz bir yarış mentalitesine sahip olduğunu görebiliyorsunuz. Bottas uzun süredir her zaman en iyi araçtaydı fakat Perez o araçta olsaydı [daha] çok şey başarırdı." dedi.

RTL bu konuda, "Gençlere daha iyisini yapma şansı vermenin vakti geldi. George'u o kopkpite geçirme vakti." yazarken, Hollandalı De Limbuger, "Bottas dikkatli olmalı yoksa yakında Mercedes'in direksiyonuna Russell geçecek." yazdı.

Valtteri Bottas, Mercedes

Valtteri Bottas, Mercedes

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Leclerc: "Sainz'la farklı bir ilişkimiz var"

Önceki haber

Leclerc: "Sainz'la farklı bir ilişkimiz var"

Sonraki haber

Steiner: "FIA'nın Mazepin'e geriye dönük ceza vermesi mümkün değil"

Steiner: "FIA'nın Mazepin'e geriye dönük ceza vermesi mümkün değil"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Wolff: "Bottas'ın pit stoplarda yanlış yerde durduğu yorumumda yanılmışım"

1s
2
Formula 1

Leclerc: "Sainz'la farklı bir ilişkimiz var"

2s
3
Formula 1

Hamilton, maaşında düşüşü kabul etti ancak şampiyonluk primi iki katına çıkacak

23s
4
Formula 1

Popov: "Mercedes'in pilotlarına olan tutumu giderek komik bir hal alıyor"

1g
5
Formula 1

Ralf Schumacher: “Bakü’deki pistte çivi bile bulunduğunu duydum”

1g
Son Haberler
Steiner: "FIA'nın Mazepin'e geriye dönük ceza vermesi mümkün değil"
F1

Steiner: "FIA'nın Mazepin'e geriye dönük ceza vermesi mümkün değil"

37dk
Wolff: "Bottas'ın pit stoplarda yanlış yerde durduğu yorumumda yanılmışım"
F1

Wolff: "Bottas'ın pit stoplarda yanlış yerde durduğu yorumumda yanılmışım"

1s
Leclerc: "Sainz'la farklı bir ilişkimiz var"
F1

Leclerc: "Sainz'la farklı bir ilişkimiz var"

2s
Pirelli, Verstappen'in lastik patlaması sonrası yaşadığı öfkeyi anlıyor
F1

Pirelli, Verstappen'in lastik patlaması sonrası yaşadığı öfkeyi anlıyor

2s
Boullier: ''Fransa GP'sinin tarih değişikliği büyük bir problem oldu''
F1

Boullier: ''Fransa GP'sinin tarih değişikliği büyük bir problem oldu''

3s
Son Videolar
Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti 01:05:06
Formula 1
8 Haz 2021

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti

Formula 1: Mercedes'in 04:04
Formula 1
7 Haz 2021

Formula 1: Mercedes'in "sihirli düğmesi" nedir?

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor 01:08
Formula 1
7 Haz 2021

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
6 Haz 2021

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı 04:35
Formula 1
3 Haz 2021

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Steiner: "FIA'nın Mazepin'e geriye dönük ceza vermesi mümkün değil" Kanada GP
Formula 1

Steiner: "FIA'nın Mazepin'e geriye dönük ceza vermesi mümkün değil"

Leclerc: "Sainz'la farklı bir ilişkimiz var"
Formula 1

Leclerc: "Sainz'la farklı bir ilişkimiz var"

Pirelli, Verstappen'in lastik patlaması sonrası yaşadığı öfkeyi anlıyor Azerbaycan GP
Formula 1

Pirelli, Verstappen'in lastik patlaması sonrası yaşadığı öfkeyi anlıyor

Çok Okunanlar Bugün

Wolff: "Bottas'ın pit stoplarda yanlış yerde durduğu yorumumda yanılmışım"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Bottas'ın pit stoplarda yanlış yerde durduğu yorumumda yanılmışım"

Leclerc: "Sainz'la farklı bir ilişkimiz var"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Sainz'la farklı bir ilişkimiz var"

Hamilton, maaşında düşüşü kabul etti ancak şampiyonluk primi iki katına çıkacak
Formula 1 Formula 1

Hamilton, maaşında düşüşü kabul etti ancak şampiyonluk primi iki katına çıkacak

Popov: "Mercedes'in pilotlarına olan tutumu giderek komik bir hal alıyor"
Formula 1 Formula 1

Popov: "Mercedes'in pilotlarına olan tutumu giderek komik bir hal alıyor"

Ralf Schumacher: “Bakü’deki pistte çivi bile bulunduğunu duydum”
Formula 1 Formula 1

Ralf Schumacher: “Bakü’deki pistte çivi bile bulunduğunu duydum”

Pirelli, Verstappen'in lastik patlaması sonrası yaşadığı öfkeyi anlıyor
Formula 1 Formula 1

Pirelli, Verstappen'in lastik patlaması sonrası yaşadığı öfkeyi anlıyor

Boullier: ''Fransa GP'sinin tarih değişikliği büyük bir problem oldu''
Formula 1 Formula 1

Boullier: ''Fransa GP'sinin tarih değişikliği büyük bir problem oldu''

McLaren'ın arkasındaki gizli güç: Mansour Ojjeh
Formula 1 Formula 1

McLaren'ın arkasındaki gizli güç: Mansour Ojjeh

Son Haberler

Steiner: "FIA'nın Mazepin'e geriye dönük ceza vermesi mümkün değil"
Formula 1 Formula 1

Steiner: "FIA'nın Mazepin'e geriye dönük ceza vermesi mümkün değil"

Wolff: "Bottas'ın pit stoplarda yanlış yerde durduğu yorumumda yanılmışım"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Bottas'ın pit stoplarda yanlış yerde durduğu yorumumda yanılmışım"

Leclerc: "Sainz'la farklı bir ilişkimiz var"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Sainz'la farklı bir ilişkimiz var"

Pirelli, Verstappen'in lastik patlaması sonrası yaşadığı öfkeyi anlıyor
Formula 1 Formula 1

Pirelli, Verstappen'in lastik patlaması sonrası yaşadığı öfkeyi anlıyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.