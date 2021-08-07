Wolff: ''Bottas'ın Macaristan'da yaptığı kaza 2022 F1 sürücü kararımızı etkilemeyecek''

Mercedes şu anda Lewis Hamilton'ın takım arkadaşı olarak gelecek sezon Bottas'la mı devam edeceklerini yoksa Mercedes genç sürücüsü George Russell'ı mı takıma terfi edecekleri kararını düşünüyor.

Russell 2017'den beri Mercedes genç sürücü programının bir parçası oldu ve 2019'da Williams'la Formula 1'e başladığından beri etkiledi. İngiliz sürücü ilk puanlarını geçtiğimiz hafta Macaristan'da sekizinci bitirerek aldı.

Russell'ın en iyi Formula 1 sonucuna, Bottas tarafından tetiklenen, iki viraj boyunca nemli koşullarda devam eden ve yedi sürücüyü içeren kaza da yardımcı oldu.

Mercedes sürücüsü frenleme noktasında yanlış bir karar verdi ve Lando Norris'in aracının arka tarafına doğru kaydı. McLaren sürücüsü ise sonrasında Red Bull'dan Max Verstappen'in aracına doğru girdi.

Bottas'ın aracı, Red Bull'un ikinci sürücüsü Sergio Perez'in yoluna da çıktı ve Verstappen dışında bu kazaya karışan tüm sürücüler araçlarındaki hasar nedeniyle yarıştan ayrılmak zorunda kaldı.

Bu hata Norris'ten eleştiri aldı ve İngiliz pilot Formula 1'in üst düzey pilotlarından daha fazlasını beklediğini söyledi. Bottas kaza sonrasında özür diledi ve tüm sorumluluğu üstlendi. Fin pilot aynı zamanda yaz arasından sonra yapılacak olan Belçika Grand Prix'si için de beş sıra grid cezası aldı.

Ancak Mercedes Formula 1 takım patronu Wolff, Bottas'ın yaptığı hatanın 2022 sürücü kararında etkili olmayacağını açık şekilde belirtti.

Wolff şöyle konuştu: ''Hayır. Bu, sonuçları büyük olan talihsiz bir kazaydı.''

''Öndeki iki araç tarafından sandviç oldu, tüm yere basma gücünü kaybetti ve sonrasında da çok geçti.''

''Bu kararımızı hiç etkilemeyecek.''

Mercedes'in yaz arası boyunca Bottas ve Russell arasında büyük bir karar vermesi bekleniyor ve bu gelecek sezonki sürücü marketi için düşen ilk büyük domino taşı olacak.

Macaristan'daki yarış dışında Imola'daki ıslak pistte Russell'la kaza yapan ve Monako'da tekerlek somunu arızası nedeniyle ikinciliği kaybeden Bottas, 2021'de üçüncü kez yarış dışı kaldıktan sonra hayal kırıklığına uğradığını belirtti.

Sürücüler Şampiyonası'nda Mercedes'ten takım arkadaşı Hamilton'ın 87 puan arkasında yer alan Bottas, bu sezon henüz yarış kazanamadı.

Bottas bu sezonun ''kendisi için iyi gitmediğinin'' farkında olduğunu ancak Macaristan'daki kazasından önce gelişim gösterdiğini de dile getirdi.

''En azından son birkaç yarışta işler daha olumlu oluyor gibi hissediyordum. Podyum ve puan alıyordum.''

''Ancak şimdi üç kez yarış dışı kalmış oldum ki bu puan anlamında çok büyük bir kayıp, yani çok da harika değil olmadı.''

''Ancak yarış sayısı anlamında hâlâ yarısından fazla var ve devam edeceğiz.''