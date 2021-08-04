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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Wolff, Bottas'ın "küçük hatası" nedeniyle Red Bull'dan özür diledi

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, Şef Editör

Mercedes F1 Takım Patronu Toto Wolff, Valtteri Bottas'ın Macaristan GP'de sebep olduklarından dolayı sorumluluğu kabul ettiklerini ve Red Bull için üzgün olduklarını söyledi.

Wolff, Bottas'ın "küçük hatası" nedeniyle Red Bull'dan özür diledi

Yarışa ikinci sıradan başlayan Bottas, kötü kalkış yapmasının ardından startta birkaç sıra kaybederek geriledi. Bottas, ilk viraja gelirken öndekilerden daha geç fren yapınca yeteri kadar yavaşlayamadı ve McLaren pilotu Lando Norris'e arkadan vurdu.

Bu temasın sonucunda Norris de sert bir şekilde Red Bull pilotu Max Verstappen'e vurdu. Bottas'ın teması Norris'le sınırlı kalmadı. Mercedes pilotu benzer şekilde, biraz daha ileride olan Red Bull'un diğer pilotu Sergio Perez'e vurdu.

İlk virajda yaşanan bu olaylarda Norris, Perez ve Bottas yarış dışı kalırken Verstappen ağır hasarlı aracıyla mücadeleye devam edebildi.

Verstappen yarışı 10. sırada tamamlasa da (Sebastian Vettel'in diskalifiyesi ile 9. sıraya yükseldi), şampiyonluk mücadelesi veren Lewis Hamilton yarışı 3., Vettel'in diskalifiyesi sayesinde 2. tamamlamış oldu. Bu yarışta alınan sonuçlarla Hamilton ve Mercedes, Monako GP'den sonra ilk defa şampiyonada yeniden liderliğe yükselmiş oldular.

Sky Sports F1'e konuşan Wolff, "Onların hislerini tamamen anlayabiliyorum. Yapabileceğim tek şey sorumluluğu üstlenmek."

"Bottas frenlemede küçük bir hata yaptı ve Lando ile iki Red Bull'u beraberinde götürdü."

"İşler bu şekilde olmamalı ancak yağmurda bazen oldukça zorlu olabiliyor. Bottas'ın arada sandviç olduğunu, onlara yaklaşırken frenlemede biraz geç kaldığını düşünüyorum."

"Dediğim gibi, sonunda büyük bir kazaya, onların çok fazla puan kaybetmesine ve muhtemelen iki aracın podyuma çıkamamasına neden olan küçük bir hataydı. Bu yüzden üzgünüz." dedi.

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